В перспективе "частный" морской отряд хочет охранять "теневой флот" РФ.

В Черном море на территории вокруг нефтегазовых буровых платформ - так называемых "вышек Бойко" Силам обороны Украины противодействует российский морской отряд "Эспаньола".

Как пишет Радио Свобода, украинским силам удалось вернуть часть этих объектов в 2023 году, но Россия продолжает попытки их отвоевать, в частности в этом участвует указанный отряд. Отмечается, что его сформировали в 2024 году для обороны побережья аннексированного Крыма.

Говорится, что морской отряд "Эспаньола" не является частью Минобороны РФ, но сотрудничает с ним. Его командование представляет подразделение как потенциальную "первую морскую ЧВК" в России и надеется на легализацию статуса в случае принятия в РФ закона о частных военных компаниях - сейчас такое формирование могут разрешать только губернаторы регионов. Командование утверждает, что отряд создали под эгидой главы Крыма Сергея Аксенова для усиления береговой обороны. В то же время сам Аксенов публично этого не подтверждал.

Изначально "Эспаньола" появилась как сухопутное подразделение в составе 88-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая воевала в ряде горячих точек Донецкой области. В открытых источниках деятельность подразделения связывают с российской частной военной компанией (ЧВК) "Редут" и ГРУ РФ. Среди вероятных организаторов и спонсоров упоминаются братья Ротенберги - прокремлевские бизнесмены, однако публичных подтверждений от упомянутых властных или бизнес-кругов нет. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, финансирует "Эспаньолу" партия "Единая Россия": за участие якобы предлагают от миллиона рублей, а в случае смерти - 5 млн руб.

По данным СМИ, подразделение формировали преимущественно из футбольных фанатов под руководством Станислава Орлова (позывной "Испанец"), члена российской фанатской группировки Red-Blue Warriors. Сейчас он якобы контролирует Всероссийское объединение болельщиков. Именно из этой среды, по информации открытых источников, вербуют добровольцев в "Эспаньолу".

Морское крыло отряда возникло в 2024 году - после значительных потерь РФ в Черном море, когда ВСУ уничтожили ключевые боевые корабли Черноморского флота, деоккупировали остров Змеиный и вернули под контроль украинских военных часть буровых вышек. Возглавляет морскую группу командир с позывным "Алтай"; в российских СМИ его называют только позывным, не раскрывая фамилии.

Сейчас "Эспаньола" усиливает береговую оборону Крыма во взаимодействии с Черноморским флотом РФ. Одна из ее задач - борьба с беспилотными катерами, которыми ВСУ наносят удары по военным и логистическим целям РФ на море. Командование утверждает, что отряд получает современные морские образцы вооружения, а в его рядах служат, в частности, оккупанты с Урала, Дальнего Востока, Севастополя и Крыма.

Говорится, что у "Эспаньолы" большие амбиции: обещают "креативные" методы гибридной войны и стремятся в перспективе выполнять задачи на море по всей России, в частности, охранять так называемый "теневой флот".

"В перспективе морской отряд "Эспаньола" хотел бы выполнять морские задачи в РФ, в частности, охранять ее "теневой флот", который все больше ограничивают международными санкциями, а также порты, береговую линию, суда и другие объекты союзников и российских корпораций", - говорится в публикации.

Также отмечается, что в случае вооруженного конфликта участие в нем ЧВК позволит не выводить его на межгосударственный уровень, говорят в "Эспаньоле". Де-юре это станет возможным в случае законодательных изменений в РФ, которые пока только на стадии обсуждения.

Ситуация в Черном море

Напомним, "Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море - "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Во время начала оккупации Крыма, в марте 2014 года, они были захвачены Россией, которая в 2022 году установила на каждой из четырех платформ средства радиоэлектронной разведки и борьбы, гидроакустические системы, благодаря которым контролировала надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

С тех пор в районе платформ было несколько спецопераций ВСУ. По словам экологов, буровые платформы, которые сейчас, вероятно, полностью не контролируются ни Украиной, ни РФ, горят уже более 2,5 лет, что приводит к попаданию в воздух вредных веществ.

