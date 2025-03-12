Установки, которые присвоили россияне, использовались врагом для контроля части Черного моря.

Буровые платформы, так называемые "вышки Бойко" в Черном море, которые сейчас, вероятно, полностью не контролируются ни Украиной, ни РФ, горят уже более 2,5 лет, что приводит к попаданию в воздух вредных веществ. Об этом заявил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, ночью зарево от горения выглядит как сияние, которое видно с территории заповедника.

"Уже более 2,5 лет пылает огонь над так называемыми "вышками Бойко в Черном море и это ночью выглядит как сияние над Черным морем", - написал Русев в Facebook.

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Он напомнил, что эти сооружения, которые принадлежат Украине, Россия использовала для незаконной добычи газа под охраной кораблей своего Черноморского флота и спецназа, который постоянно находился на указанных платформах. Затем оккупанты задействовали вышки для навигации, а также как площадку для своих ПВО, но Силы обороны лишили захватчиков такой возможности, потому что взяли платформы под контроль.

Ученый говорит, что вышки, по которым наносились удары, все еще горят и наносят экологии большой вред. Соответствующие лабораторные исследования продуктов горения газа не проводились из-за войны, но Русев утверждает, что часть топлива (углеводорода) может не полностью сгореть и поэтому постоянно выделяется в атмосферу вместе с продуктами горения. Ученый объясняет, что во время горения газа в воздух попадают диоксид углерода, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, свинец и тому подобное.

"Вещества, которые выделяются непосредственно в процессе горения - первичные загрязнители, влияние которых на окружающую среду и здоровье человека является очень существенным", - считает ученый.

Он обнародовал фото горящих вышек, сделанные ночью с территории парка "Тузловские лиманы" и скриншот со спутника Sentinel 2, сделанные в марте 2025 года.

"Вышки Бойко" - что известно

"Вышки Бойко" - буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные в Черном море: "Петр Годованец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш". Название сооружений появилось, потому что они были приобретены Украиной во времена пребывания Юрия Бойко на посту министра энергетики. Закупка плавучих вышек вызвала скандал из-за возможного нарушения законов и присвоения государственных средств. Во время начала оккупации Крыма, в марте 2014 года, платформы были захвачены Россией.

В 2022 году российские войска установили на каждой из четырех платформ средства радиоэлектронной разведки и борьбы, гидроакустические системы, благодаря которым оккупанты контролировали надводное, воздушное и подводное пространство в северо-западной части Черного моря между Крымом и Одессой.

Во время полномасштабного вторжения Украина неоднократно наносила удары по вышкам, которые использовались россиянами для оборудования, с помощью которого они вели слежку за ВСУ в акватории Черного моря. Силы обороны вернули платформы под контроль Украины в сентябре 2023 года.

В октябре 2024 года капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко говорил, что платформы пока не контролируются в определенной степени ни Украиной, ни РФ. Он считает, что Украине не стоит уничтожать эти объекты из-за экономических интересов на будущее.

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