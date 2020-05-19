ВСУ уничтожили грузовое авто оккупантов на Донбассе (видео)

В итоге проведенной операции уничтожен грузовой автомобиль оккупантов.

В сети опубликовали видео уничтожения грузового автомобиля "Урал", подвозившего боевикам на Донбассе боеприпасы.

Кадры сняла боевая группа К-2 54-й бригады ВСУ и выложила на своем YouTube-канале.

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"Где-то на просторах Донецкой области. Любители "русского мира" в очередной раз начали очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинских военных. Было понятно, что у них появились боеприпасы. Но кто и как их подвозит – не понятно. К делу приступили разведчики", – говорится в описании к видео.

С помощью БПЛА и других средств разведки была установлена позиция и грузовой военный автомобиль "Урал", осуществлявший подвоз боеприпасов террористам.

"И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, полетела в него "ответочка" из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения. В итоге проведенной операции уничтожен грузовой автомобиль", - добавили в К-2.

Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.