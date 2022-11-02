Автомобиль уже выполняет боевые задания на Восточном направлении.

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили еще один автомобиль Volkswagen Transporter T5.

Автомобиль уже выполняет боевые задания на Восточном направлении.

Представители группы компаний Favbet самостоятельно доставили автомобиль в Донецкую область и передали в распоряжение подразделения ВСУ.

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Напомним, Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.