В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

8 сентября вблизи российского Хабаровска произошел взрыв возле воинской части 6912, военнослужащие которой принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Как сообщили источники УНИАН в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны, на парковке возле воинской части сработало два взрывных устройства. Взрывы произошли около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу.

По словам собеседника, в результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

Видео дня

"После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии", - отметили источники.

Они также подчеркнули, что воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, г. Хабаровск, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках. В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

Удары по РФ - детали

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа 2025 года спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины поразили на территории временно оккупированного Крыма вражескую дорогостоящую цель - российский радиолокационный комплекс 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".

С-400 "Триумф" - российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК), зенитная ракетная система большой и средней дальности. Он был принят на вооружение 28 апреля 2007 года.

Вас также могут заинтересовать новости: