По его словам, некоторые объекты возможно защитить только адекватными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что есть много вопросов по поводу эффективной организации защиты критических объектов инфраструктуры от российских массированных воздушных атак ракетами и дронами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

В частности, у Зеленского спросили, как он относится к системам защиты, которые строили на энергообъектах несколько последних лет, поскольку на снимках было видно, что вместо бетонных сооружений, которые должны были бы защитить трансформаторы, были мешки с песком.

"Есть вопросы ко многим. И есть первый, второй и третий уровень защиты. Есть разные объекты. Вы знаете, что есть такие объекты, размером как село. То есть, вы там особо, если честно, никакие конструкции не построите. Их надо защищать противовоздушной обороной", - сказал Зеленский.

В то же время, он считает, что подготовлена неплохая программа по защите большого количества трансформаторов. Зеленский отметил:

"А что касается защиты с песком - где-то есть первый уровень, есть регионы. Безусловно, нельзя все закрыть бетоном. Но я не доволен, например, если мы возьмем Киев. ЕСТЬ ТЕЦ-5, ТЕЦ-6... Вопрос же не только в противовоздушной обороне. Мы не можем использовать ракеты Patriot против дронов. Какие могут быть у меня вопросы к мэру? Коммунальным предприятиям Киева? Я мог бы сейчас вам сказать, что я думаю обо всем этом. Но я не буду, потому что война одна у нас на всех, и мы все должны выстоять, выйти, и если честно - надо еще и победить этого врага".

В этой связи, как сказал президент, он не будет высказывать антикомплименты к тем людям, которые что-то не сделали, или которые в целом не способны что-то сделать.

"Мы будем все делать. И там, где местная власть не способна что-то сделать, и там, где частный сектор, кстати, есть и частные соответствующие станции - все равно мы все это должны защищать. У нас одна страна, и люди все живут, и они не обращают внимание, чья это станция, в чьей она собственности. Не важно на сегодняшний день. Важно все это защитить. Там где не защищено - восстанавливать и защищать", - подчеркнул Зеленский.

Удары РФ по энергетике

Стоит отметить, что сегодня была распространена информация об отсутствии защиты от дронов на киевских ТЭЦ. В свою очередь городские власти заявили, что все объекты имеют необходимую защиту первого этапа согласно требованиям Генштаба.

Сегодня Зеленский отметил, что неблагоприятные погодные метеорологические условия привели к уменьшению сбивания силами противовоздушной обороны Украины российских дронов и ракет на 20-30%.

