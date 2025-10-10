В то же время, глава государства не считает этот удар смертельным.

Неблагоприятные погодные условия резко негативно отразилась на эффективности украинской ПВО во время отражения массированной российской атака прошлой ночью. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что этой ночью основные усилия массированного российского удара были направлены на четыре региона Украины.

"Это не первый такой удар. Я считаю, что метео условия уменьшили отражение наше где-то на 20-30 процентов. И я думаю, что именно это дало такой эффект", - отметил Зеленский.

В то же время, как считает глава государства, "это удар сильный, но он точно не смертельный".

"А что нам остается? Партнеры должны помогать. Америка должна успокоить Путина. Партнеры не должны опускать руки и [должны] поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают", - сказал Зеленский.

Как подчеркнул президент, "дожди мешают кому-либо шире использовать авиацию".

Зеленский отметил, что в Украине насчитывается не менее 203 ключевых объектов, которые нужно защищать средствами ПВО. А в целом объектов, которые потенциально могут стать целью российской атаки, гораздо больше, говорит президент.

Массированная российская атака 10 октября

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские захватчики нанесли по Украине массированный комбинированный удар ракетами и дронами. В частности, радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА различных типов).

В результате атаки были обесточены сотни тысяч потребителей в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, на Днепровщине.

