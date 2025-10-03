По его словам, был удар 35 ракетами, лишь половину из которых удалось сбить.

Российская Федерация нанесла комбинированный удар по Украине, и только половину ракет удалось сбить. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, рассказывая о заседании Ставки, где речь шла о защите объектов энергетики, их восстановлении.

"Сегодня был очередной российский удар по нашей газовой инфраструктуре: как раз накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям. Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", - отметил он.

Президент Украины сообщил о непростой ситуации на Черниговщине после ударов дронами - в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове, на Сумщине. При этом добавил, что уже вечером был удар баллистикой по энергетике Донетчины. По его словам, в Краматорске, Славянске, Дружковке продолжаются восстановительные работы

"Ожидаю больших результатов и от военного командования - тех, кто отвечает за беспилотную составляющую, защиту неба и прикрытие северо-восточных областей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, директор центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что российская армия наносит массированные удары по энергетическим объектам, которые отвечают за распределение электричества в регионах, что приводит к отсутствию света в разных областях Украины.

Он добавил, что агрессор атакует объекты инфраструктуры в разных частях Украины перед отопительным сезоном. Сейчас без света остались жители Сумщины, Одесской и Черниговской областей, где сейчас критическая ситуация в энергосистеме.

Он пояснил, под ударом сейчас оказались региональные компании, которые население привыкло называть "облэнерго" - во многих регионах Украины враг атакует объекты инфраструктуры, находящиеся в управлении именно таких предприятий. Речь идет, по словам Харченко, о сотнях, тысячах небольших подстанций.

