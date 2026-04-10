Нам будет очень сложно до сентября: Зеленский объяснил, чего ожидать в это время

По словам главы государства, с началом лета США еще больше сосредоточатся на внутренних процессах – в частности, на выборах.

Если Россия выберет путь деэскалации, то состоится трехсторонняя встреча с участием Соединенных Штатов Америки. Провести ее будут пытаться в апреле, мае или июне, поэтому нам будет очень сложно до сентября, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог", – сказал он во время встречи с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

По словам главы государства, США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы – в выборы. По мнению Зеленского, у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн, ориентировочно август.

Видео дня

"То есть этот период весны – лета будет довольно непростым в политическом и дипломатическом плане. Может быть давление на Украину. И на поле боя оно также будет. Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность. Важно, чтобы в этот период было достаточно давления и на РФ. Например, партнеры могут в этом году провести абсолютно беспрецедентный, исторический, переломный и, в определенном смысле, победный саммит НАТО. Но это зависит от них, к чему они реально готовы и насколько ответственно относятся к тем угрозам, которые направлены не против кого-то одного, а против всех", – пояснил президент.

Он также прокомментировал возможность объявления полной мобилизации в России:

"Зачем русским закрывать "Телеграм"? Я думаю, для того, чтобы принимать непопулярные решения. Какими могут быть непопулярные решения? Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или наоборот – эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Это люди из Москвы и Санкт-Петербурга на фронт – и трупы обратно в Москву и в Санкт-Петербург".

Другая версия, по словам президента, заключается в том, что россияне могут так готовиться к тому или иному окончанию войны.

"Они своей пропагандой раскачали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высокий. Я думаю, где-то 20–25 процентов. На мой взгляд, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо отреагирует на эскалацию. На мой взгляд, это два основных сценария, но, конечно, могут быть и другие мотивации. И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал Путин", – резюмировал глава государства.

Война в Украине – это стоит знать

Накануне вечером Кремль обнародовал заявление российского правителя Путина, в котором он в одностороннем порядке объявил о "пасхальном перемирии" с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам.

"Мы предлагали в этом году прекращение огня на время пасхальных праздников и будем действовать соответственно", – добавил он.

