'Пусть Россия сдается': Зеленский не считает, что мирные переговоры зашли в тупик

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам в любом формате.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим видением приостановки переговорного процесса между Украиной, США и Россией по поиску путей завершения войны. Глава государства не считает, что ситуация зашла в тупик.

"Сейчас мяч на стороне и Соединенных Штатов Америки, и России. Я очень благодарен Америке за то, что они продолжают этот формат. Дай Бог, чтобы в ближайшие недели у нас была эта возможность. Я не считаю, что у нас тупик. Тупик, после которого что нам всем делать – сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем", – подчеркнул Зеленский во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

Как подчеркнул президент, нужно организовать трехстороннюю встречу между Украиной, США и Россией, идти дальше по дипломатическому пути и делать все для этого.

"А для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, нужно быть сильными на поле боя. Я благодарен Вооруженным силам. Сегодня мы гораздо сильнее, честно, чем последние полгода. Поэтому я очень благодарен, молодцы", – отметил Зеленский.

Украина готова встречаться в любом формате

"Мы готовы встречаться, и я неоднократно это говорил – в любом формате, в любом месте, кроме России и Беларуси. Трехсторонняя встреча должна состояться. Она откладывается, безусловно, из-за того, что внимание Соединенных Штатов Америки сегодня сосредоточено на Иране. Это понятно, но тем не менее очень хочется, чтобы никто не забывал о войне России против Украины", – отметил президент.

По его словам, многие представители Соединенных Штатов Америки постоянно поднимают этот вопрос. И для Украины это важно.

США предлагают встречаться на американской территории

"Трехсторонняя встреча состоится, когда обе стороны, и Россия, и Америка, смогут встретиться с нами. Почему я так говорю? Потому что на сегодняшний день Америка предложила – мы им благодарны – встретиться в Соединенных Штатах Америки. Мы поддержали. Я просто всем напоминаю весь процесс. Россия сказала: в Америке она не встречается. Россия предложила Турцию или Швейцарию. На мой взгляд, я уже не помню, три недели прошло. Америка сказала, что сейчас переговорная группа не выезжает из Соединенных Штатов Америки. Мы готовы поддержать и США, мы готовы поддержать встречу и в Швейцарии, и в Турции, и там, где партнеры будут готовы", – отметил Зеленский.

Переговоры о завершении войны в Украине

Как сообщал УНИАН, 22 марта делегации США и Украины во Флориде продолжили переговоры. Специальный представитель президента США Стив Виткофф сообщил, что встреча была сосредоточена на ключевых вопросах создания устойчивой и надежной системы безопасности для Украины, а также на чрезвычайно важных гуманитарных мероприятиях в регионе.

В свою очередь Владимир Зеленский отмечал, что есть сигналы о возможном продолжении обменов военнопленными с РФ, но ясно то, что российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну.

