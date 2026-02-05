После окончания войны 800 тысяч защитников переведут на контракт, - Зеленский

По его словам, поощрять присоединяться к войску нужно высокими зарплатами.

Перевод украинской армии с мобилизационной на контрактную состоится после завершения войны или прекращения огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Киеве в четверг, 5 февраля.

"Будем беречь свою армию - 800 тысяч - переводить ее после окончания войны или после прекращения огня с мобилизационной в контрактную армию. Кто захочет", - сказал глава государства.

По его словам, поощрять присоединяться к войску нужно высокими зарплатами.

Видео дня

Президент также отметил, что дал соответствующее поручение новому министру обороны Михаилу Федорову. Президент заявил:

"Я ему сказал, какой уровень заработных плат для первой линии, там, где люди рискуют своей жизнью. Даже во время прекращения огня на первой линии должна быть значительно большая заработная плата. Об этом мы говорим. Мы будем все это считать, насколько мы способны это сделать".

Кроме того, Зеленский отметил, что для финансирования армии Украине нужна помощь европейских партнеров.

Война в Украине - заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил, что не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий, и Украина не будет признавать частью РФ временно оккупированные территории Украины.

При этом, как отметил глава государства, если говорить об условиях прекращения огня, то все условия абсолютно понятны, потому что они изложены в плане из 20 пунктов. В частности, он подчеркнул, что США должны закрепить гарантии безопасности еще до подписания "мирного соглашения".

Вас также могут заинтересовать новости: