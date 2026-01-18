Есть два направления: эксперт раскрыл, как Украина борется с российскими КАБами

На данный момент Украине удалось сбить около 200 российских КАБов.

Украина ведет работу в двух направлениях для противодействия российским управляемым авиационным бомбам (УАБ). Об этом в эфире "Radio NV" заявил Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

"Первое – это РЭБ. Потому что в КАБ используется та же система навигации, что и в "Шахедах". То есть это инерционная система, плюс GPS для корректировки курса. Вся линия фронта более или менее плотно прикрыта средствами РЭБ", – сказал Нарожный.

Второе направление, по словам эксперта, – это так называемая "стена дронов", которая должна работать как минное поле.

"Когда мы знаем, что будет удар КАБами, а мы знаем, что к нам идет самолет, потому что его скрыть нереально. У нас есть много средств – те же ДРЛС, у нас есть радиолокационные станции на земле, которые видят эти самолеты. И они видят, что самолет к нам приближается, и мы можем поднять в воздух эти дроны. Но, к сожалению, пока о массовом применении этих средств говорить очень-очень рано", – добавил Нарожный.

Эксперт отметил, что РФ в среднем ежедневно сбрасывает по 120-140 КАБов. Тогда как Украина за все время сбила около 200 бомб. В то же время эксперт отметил, что Украина значительно нарастила сбивание российских БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Их в последние дни начали сбивать просто огромное количество. И это свидетельствует о том, что на фронте начали получать огромное количество дронов-перехватчиков. Эта информация не может не радовать. Перелом в этой статистике произошел около пары недель назад, когда цифры значительно выросли", – отметил Нарожный.

Российские КАБы: важные новости

Ранее Reuters со ссылкой на украинскую разведку сообщили, что РФ до конца 2025 года планировала создать около 120 тыс. КАБов. Среди них около 500 КАБов новой модификации, которые способны бить на расстояние до 200 км.

Комментируя это, Павел Нарожный заявлял, что теоретически РФ может выйти на такие показатели производства. Однако возникают вопросы у авиации, которая способна запускать такое количество КАБ ежедневно. Также в РФ могут быть проблемы с персоналом, обслуживающим такое количество самолетов.

