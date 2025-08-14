Сазонов признал, что надо больше людей в армии, но нужно менять законодательство для этого.

Мобилизацию в Украине стимулировали бы понятные сроки службы. Об этом в эфире "Фабрики новостей" сказал военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов.

Сазонов отметил, что где-то полгода назад был проведен опрос среди своих, на масштабах роты, бата, знакомых, что сделать, чтобы люди шли в армию.

"Спрашивали друг друга, просто в наших чатах: "Если бы ты сейчас был гражданским, что тебя побуждает пойти на службу: зарплата, мораль?", - отметил Сазонов.

По его словам, "главный ответ - это понятные сроки".

"Или ты, например, идешь на год и потом год можешь отдыхать. Можешь не отдыхать, можешь пойти месяц отдохнуть и пойти снова. Но год ты можешь отдохнуть, тебя никто не трогает, через год идешь снова", - отметил военнослужащий.

Он добавил, что думал, что ключевым будут деньги.

"Нет. Ни деньги, ни отпуск, а понятные сроки. И да на самом деле было бы очень неплохо, если бы мы меняли друг друга. Возможно, этого можно достичь за счет частных военных компаний. Возможно, немного менять законодательство: чтобы воевали и служили все, но в значительно лучших условиях, чем сейчас", - сказал Сазонов.

Военнослужащий привел пример, что когда ты, условно, три месяца на "нуле", а три месяца отдыхаешь на ротации, то это гораздо легче.

В то же время, отметил он, чтобы были отпуска и ротации, нужно больше людей, а чтобы было больше людей, нужны условия с отпусками, ротациями и возможностью заключать контракт "на некоторый понятный срок, а не бесконечно".

"И как это одновременно решить - на самом деле я не знаю", - отметил Сазонов.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова отметила, что мобилизационное законодательство в Украине полноценно не работает, ведь оно не соответствует современным реалиям. По мнению Решетиловой, в нынешнем состоянии мобилизационное законодательство больше соответствует условиям 2022 года, когда добровольцы массово приходили в территориальные центры комплектования. Теперь же мобилизация происходит принудительно.

Также мы писали, что командир одного из топовых украинских подразделений беспилотных летательных аппаратов Signum с позывным "Сова" поделился, что вопрос человеческого ресурса в украинской армии можно решить, если заняться проверкой всех схем получения отсрочек и бронирований. По его словам, у него полбатальона - ограниченно годные.

