'Проверить купленные справки': военный резко высказался о мобилизации в Украине

Он отметил, что Украина может противостоять России, даже если у врага преимущество в техническом и человеческом плане.

Вопрос человеческого ресурса в украинской армии можно решить, если проверить все схемы получения отсрочек и бронирований. Об этом заявил командир одного из топовых украинских подразделений беспилотных летательных аппаратов Signum с позывным "Сова" в интервью УП.

Военный признал, что россияне очень активно прогрессируют в применении дронов. Ранее у оккупантов была цель - просто выпустить определенное количество дронов в день, но сейчас они уже не летают куда угодно.

Например, сегодня россияне уже сбивают украинские большие бомберы, известные под обобщенным названием "Баба Яга". Ранее эти бомберы были практически нетронутыми, поскольку у оккупантов не было для этого средств и обученных пилотов.

"Я думаю, что в будущем направление тяжелых бомберов в принципе исчезнет, потому что россияне будут их слишком активно сбивать. Даже где-то в районе взлета. Это не произойдет завтра, но все к этому идет. У россиян нет дефицита дронов. Он взял FPV, тот упал, он взял следующий и полетел", - отметил "Сова".

На вопрос, как Украине противостоять России, если у врага преимущество в техническом и человеческом плане, военный ответил:

"С человеческим ресурсом вопрос можно решить. Военные пенсионеры, студенты, которые пошли учиться, чтобы предотвратить мобилизацию, срезать мобилизационный возраст, как бы это непопулярно не было. Только возраст пусть срезают через месяц, чтобы наши, которые должны получить по миллиону, получили эти деньги (улыбается - УНИАН). У нас таких 9 или 12. Провести комиссию, проверить купленные справки. Приезжаешь в Киев, там ходят люди, живут своей жизнью. Я утром выхожу из своего укрытия, достаю пакетик таблеток, выпиваю. Полбатальона - ограниченно годные".

Как сообщал УНИАН, все работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки документов или вручения повесток.

При этом народный депутат Сергей Евтушок отметил, что вопрос обеспечения ТЦК бодикамерами требует решения. При этом отметил, что они не являются слишком дорогими для приобретения или их могут предоставить Украине в качестве помощи партнеры Украины.

