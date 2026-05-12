Почему Путин заявил, что 'война приближается к концу': The Guardian назвало вероятные причины

В субботу, 9 мая, президент России Владимир Путин высказал мнение, что война в Украине, возможно, "близится к завершению", сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что эти комментарии вызывают вопрос, почему российский президент может стремиться к возможному завершению войны именно сейчас, учитывая то, как развиваются боевые действия.

Россия теряет преимущество на поле боя

Издание напоминает, что после неудачного контрнаступления Украины летом 2023 года Москва постепенно захватывала украинские территории. Хотя российские атаки были медленными, изнурительными и сопровождались большими потерями, они создавали впечатление, что Украина медленно, но неизбежно проигрывает.

Однако впоследствии ситуация изменилась. Отбивание Украиной Купянска в декабре – который, по утверждению Москвы, был захвачен месяцем ранее – удивило даже западных военных экспертов.

"Соглашение, которое в феврале помешало оккупантам пользоваться спутниковым интернетом Starlink, а также ограничение Россией доступа к Telegram, который также широко используется для коммуникации, помогли Украине вернуть утраченные территории в Запорожской области площадью около 100 квадратных миль", – говорится в статье.

Число потерь РФ может превысить пополнение

Издание сообщило, что Украина заявляет, что за последние пять месяцев она убила или ранила больше российских солдат, чем их было призвано. Хотя эти цифры трудно проверить, Украина основывает свою статистику на боевых съемках.

По ее данным, в марте и апреле украинские военные убивали или ранили около 35 000 российских солдат в месяц, преимущественно в результате ударов беспилотников.

По данным экономиста Яниса Клуге, который опирается на анализ информации региональных бюджетов, в 2026 году уровень призыва в России снизился примерно до 800–1 000 человек в день. То есть речь идет о 24 000–30 000 человек в месяц.

Это соответствует заявлениям бывшего президента Дмитрия Медведева, председателя российской комиссии по призыву, который отметил, что в первом квартале в ряды вооруженных сил записалось "более 80 000 человек".

Атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы РФ

Издание сообщило, что в начале 2026 года российская экономика находилась в затруднительном положении, но внезапный рост цен на нефть, вызванный атакой Дональда Трампа на Иран, дал толчок к восстановлению.

По данным Киевской школы экономики, доходы от экспорта нефти, имеющие решающее значение для российской казны, в марте составили 19 млрд долларов. Это больше, чем 9,8 млрд долларов в феврале, и является самым высоким месячным показателем с осени 2023 года.

"Однако недавние удары Украины дальнобойными ракетами и дронами по российским нефтяным экспортным терминалам в Приморске и Усть-Луге на Балтике – двум из 14 нефтеперерабатывающих заводов или терминалов, которые, по словам Украины, она бомбила в апреле, – резко сократили объемы экспорта", – отмечается в публикации.

По данным Сергея Вакуленко из Фонда Карнеги, ежедневный экспорт упал с 5,2 млн баррелей в день до 3,5 млн. Он добавил, что в настоящее время более высокие цены на нефть вполне достаточны, чтобы компенсировать прогнозируемое падение российского экспорта.

Однако Вакуленко считает, что ситуация может быстро измениться, если США и Иран достигнут соглашения об открытии Ормузского пролива, и цены на нефть упадут.

Украина становится ракетно-дроновой сверхдержавой

Отмечается, что в начале полномасштабного российского вторжения Украина в значительной степени полагалась на западную военную технику и подготовку.

"Когда-то Киев возлагал большие надежды на западные истребители F-16, надеясь добиться прорыва, а также на американские системы противовоздушной обороны Patriot для защиты своего воздушного пространства", – рассказывает издание.

Со временем стало ясно, что запасы Запада иссякают, что заставило Украину инвестировать больше средств в собственные технологии и оборудование.

Издание отметило, что об успехе страны в этом направлении свидетельствуют удары по российской нефтяной инфраструктуре на большом расстоянии. В частности, три атаки дронов за последние две недели на нефтеперерабатывающий завод в Перми, расположенный в 1500 км от линии фронта.

Путин надеется вновь пробудить угасший интерес Белого дома

В последнее время Россия сосредотачивает свои усилия преимущественно на дипломатическом фронте.

Издание предполагает, что российский диктатор Владимир Путин надеется убедить президента США Дональда Трампа заставить Зеленского отдать остальную часть Донецкой области, чтобы компенсировать отсутствие прогресса на линии фронта.

При этом, несмотря на комментарии Путина, сделанные на выходных, и предложение о сотрудничестве с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером в качестве посредника, нет никаких признаков того, что максималистские требования России смягчились.

"Трамп был отвлечен иранским кризисом, но Путин, возможно, надеется вновь вовлечь Белый дом в переговоры, хотя бы с помощью новых формулировок", – считает издание.

Речь Путина 9 мая: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению аналитиков Института изучения войны, Путин использовал День Победы, чтобы представить войну в Украине как аналог роли Советского Союза во Второй мировой войне для нынешнего поколения россиян. Аналитики предполагают, что акцент Путина на том, как народу Советского Союза пришлось перенести лишения ради высшей цели, указывает на то, что он знает о растущих проблемах, которые испытывает российское население в результате войны. В Институте изучения войны считают, что президент РФ пытается убедить россиян принять эти постоянно растущие проблемы как необходимую меру для победы над великим злом.

Также мы писали, что эксперты и обозреватели заметили, что глава Кремля заметно изменил риторику в отношении президента Украины Владимира Зеленского. В частности , 9 мая во время общения с журналистами Путин назвал Зеленского "господином". Отмечается, что это сильно контрастирует с прежней риторикой российского диктатора, который с начала полномасштабной войны старался избегать называть Зеленского по фамилии, используя различные эпитеты, в том числе оскорбительные. В частности, в 2022 году Путин в обращении к украинским военным призвал "взять власть в свои руки" и добавил, что "нам с вами будет легче договориться, чем с этой стаей наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве".

