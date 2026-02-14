В дополнение к локальным оборонительным атакам, Украина усиливает наступление на военные объекты внутри России.

Силы обороны начали контрнаступление на линии фронта после того, как российским оккупантам запретили использовать терминалы Starlink Илона Маска.

Издание The Telegraph привело данные Института изучения войны (ISW), о том, что ВСУ начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями на линии фронта между юдным Добропильем и северной Варваривкой.

Успехи на поле боя

На картах показаны контрнаступления вблизи Тернувате, Добропилья и Зализнычного, недалеко от границы между Днепропетровской и Запорожской областями.

Аналитики ISW полагают, что украинские контрнаступления являются ответом на благоприятные условия на поле боя, созданные отчасти из-за потери Россией терминалов Starlink.

Издание отметило, что почти 90% российских подразделений потеряли связь после того, как Маск организовал отключение сервиса в начале этого месяца. Это решение было принято после того, как стало известно, что оккупанты устанавливают терминалы Starlink на "Шахеды".

К тому же, Российские коммуникации также пострадали из-за решения Кремля ввести новые ограничения на использование Telegram, популярного мессенджера, используемого российскими солдатами на войне против Украины.

Удары по объектам в РФ

Издание отметило, что помимо локальных контратак, Украина активизировала удары по военным объектам внутри России. В частности, Украина атаковала крылатыми ракетами "Фламинго" один из крупнейших складов боеприпасов российской армиипо складу боеприпасов под Волгоградом и ракетный завод в Тамбовской области.

"Украинские силы также уничтожили 6000 беспилотников под Суджей в Курской области, что стало одной из крупнейших потерь Москвы на сегодняшний день", - написало издание.

Переговорный процесс

Также было объявлено о новом раунде мирных переговоров с участием России, Украины и США в Женеве.

Российскую делегацию на нем возглавит Владимир Мединский, помощник российского диктатора Владимира Путина.

Издание отметило, что возвращение Мединского предполагает, что Кремль, возможно, пытается затянуть мирные переговоры после того, как украинские чиновники ранее назвали его "псевдоисториком" из-за его жестких требований.

Журналисты напомнили, что в ходе предыдущих переговоров Мединский сравнил войну против Украины с Великой Северной войной, в которой участвовали РФ и Швеция и которая длилась 21 год, с 1700 по 1721 год, во время правления Петра Великого.

"Путин ранее сравнивал себя с бывшим российским императором", - добавило издание.

Отключение Starlink для РФ

9 февраля Тарас Мышак, старший офицер связи 59-й отдельной штурмовой бригады БпС "Степные хищники" им. Якова Гандзюка рассказывал, что после того, как оккупантам отключили спутниковую связь Starlink, украиснкие военные фиксируют меньше вражеских дронов в тылу.

В тот же день советник министра обороны Украины, специалист по системам связи Сергей (Флеш) Бескрестнов сообщал, что поступает информация о срочной поставке на фронт для оккупантов терминалов спутникового Интернета, чтобы заменить Starlink.

