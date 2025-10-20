Представитель ВМС ВСУ заявил, что россиянам достаточно сложно удерживать этот район.

С оккупированной россиянами Кинбурнской косы, что в Николаевской области, враг ведет разведку и наносит удары по материковой части Украины, но в то же время не может полноценно держать там оборону. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ, капитан 2 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, Кинбурнская коса - важная территория на юге Украины в стратегическом и тактическом смыслах. Находясь там, российские оккупанты могут контролировать огнем выход в Черное море из портов Николаевской и Херсонской областей.

"Более того, с этой косы они периодически наносят удары по побережью Николаевской области. Это Куцурубская община, Очаков. Но в то же время мы также работаем по местам, где они базируются, откуда делают пуски. И периодически они попадают в объективы наших разведывательных дронов и других средств поражения", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что время работает против оккупантов: чем дольше они там держатся, тем меньше там остается локаций, где можно спрятаться. Как пояснил спикер, на косе очень мало сооружений из-за ее статуса заповедника. Поэтому, соответственно, количество укрытий у россиян на косе сокращается.

Плетенчук также рассказал, что на Кинбурне оккупанты сталкиваются с проблемой построения какой-либо линии обороны, потому что там - побережье с обеих сторон, населенных пунктов нет и они понимают сложности с закреплением на соответствующих позициях. Поэтому у россиян основная линия обороны расположена уже ближе к материковой части, это фактически - Херсонская область. А косу, добавил спикер, они используют непосредственно для нанесения ударов и ведения разведки.

"В то же время они прекрасно понимают опасность, если там появятся наши войска. Для них остается приоритетом сделать невозможным высадку (десанта - УНИАН), и поэтому для них это получается такой "чемодан без ручки". Путей сообщения нормальных, дорог там нет, то есть надо еще туда доехать по местности, которая фактически не имеет дорожной инфраструктуры. В то же время надо наблюдать, чтобы не закрепились, или не высадились с нашей стороны. Поэтому удерживать этот район им довольно сложно и поэтому они там несут потери", - отметил представитель ВМС.

Кинбурнская коса: что стоит знать

Кинбурнская коса - песчаная коса, расположенная в Николаевской области, в нескольких километрах от Очакова. Она является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория оккупирована РФ с 2022 года, оттуда ведется обстрел города Очаков и т.п., из-за чего заблокировано движение из портов Херсона и Николаева. Сейчас коса - единственная оккупированная часть Николаевской области.

Кинбурнская коса - составляющая природно-заповедного фонда Украины, в частности национального природного парка "Белобережье Святослава" и регионального ландшафтного парка "Кинбурнская коса". Это важное звено приморского экокоридора, до оккупации это было место массового птичьего гнездования.

Напомним, летом 2025 года спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что на Тендровской и Кинбурнской косах противник держит довольно значительную группировку сил и средств - это представители 14 армейского корпуса Северного флота России. По словам военного, враг опасается повторения ситуации, которая была в Крынках Херсонской области - тогда украинские военные связали своими действиями большое количество российских сил и средств.

