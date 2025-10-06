По данным главы Николаевской ОВА, россияне используют Кинбурнскую косу как дальний караульный пост.

Россияне не разворачивают военных на оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская обл.) из-за угрозы быть пораженными ВСУ, там лишь временно действуют вражеские разведывательные подразделения и пилоты FPV-дронов. Об этом в интервью Главкому рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Сейчас россияне держат там разведывательные подразделения и несколько пилотов fpv-дронов, которые не задерживаются надолго. Это для них как дальний караульный пост для быстрого реагирования. Когда наши Вооруженные силы туда заходили, то россияне ушли, оставив всю технику. Наши там все это позабирали, заминировали и отошли. Удерживать косу постоянно сложно из-за логистики и пребывания в полуокружении. Сама Кинбурнская коса - это заповедник, где почти нет дорог, там песок, в котором все вязнет", - отметил чиновник.

По его словам, сейчас угрозы для Николаевской области с Кинбурнской косы нет, потому что российские военные прячутся глубже на материковой части Херсонщины, где у них укреплены позиции.

"Они избегают активных действий, понимая, что, если начнут разворачиваться на косе, то им от николаевцев обязательно что-то прилетит на голову", - заявил Ким.

Он также добавил, что на Кинбурнской косе до полномасштабной войны было три населенных пункта, где в сезон проживало до 1500 человек, а вне сезона - пара сотен.

Ситуация на Тендровской и Кинбурнской косах

В конце июля спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявлял, что на Тендровской и Кинбурнской косах, которые являются стратегически важными плацдармами и временно находятся под оккупацией РФ, российская армия усиливает свои группировки.

По его информации, Россия усилила на этих территориях артиллерийские позиции, установила противотанковые средства для противодействия потенциальным высадкам Сил обороны.

Как отметил спикер, РФ очень боится, что ВСУ захватят эти плацдармы, и поэтому увеличивает там количество своих войск и усиливает средства.

