Пленный солдат ВС РФ после ранения остался на украинской позиции, помогал с фортификациями и участвовал в боях.

Российский военнопленный Даниил Сычев в течение полутора месяцев оборонял позицию вместе с воинами 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" на Константиновском направлении, сообщает "Новинарня".

Подразделение "Холодного Яра", которое держит оборону в районе села Русин Яр, захватило в плен 23-летнего военнослужащего 242-го мотострелкового полка ВС РФ из Волгоградской области. До этого Сычев проходил службу в Армении, а впоследствии оказался под судом за драку с офицером. Чтобы избежать приговора, он согласился поехать на войну против Украины.

В составе штурмовой группы россиянин пытался захватить украинскую позицию. Перед выходом командование убеждало солдат, что она якобы пустая. Атака завершилась провалом: Сычев получил ранение, другие оккупанты погибли, после чего он принял решение сдаться в плен.

После захвата российский солдат оставался на позиции украинских военных почти два с половиной месяца. За это время он помогал строить укрепления, выполнял хозяйственные работы и, по свидетельствам бойцов, даже участвовал в обороне.

Украинские военные относились к нему корректно: обеспечили теплой одеждой, в частности шерстяными носками и термобельем, предоставили средства защиты и питание.

Сам Сычев пояснил, что согласился оставаться вместе с украинскими бойцами, поскольку знал о приказе российского командования не брать пленных. По его словам, в случае штурма российские войска могли убить его вместе с защитниками позиции.

Это не первый подобный случай, напоминают в издании. Ранее гражданина Узбекистана, которого обманом заставили подписать контракт с российской армией, также взяли в плен. Впоследствии он перешел на сторону Украины и сейчас воюет в составе "Сибирского батальона".

Как сообщал УНИАН, недавно в Покровске Донецкой области в плен Сил обороны Украины попали двое граждан Колумбии.

Пленные утверждают, что приехали в Россию работать, а на войну против Украины попали обманом. Им обещали платить 2500 долларов в месяц, но денег они так и не увидели.

