В Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.

На севере города продолжаются поисково - ударные действия Вооруженных Сил Украины против российских оккупантов. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майор Андрей Ковалев.

Он добавил, что в самом городе Купянске сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.

Въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных Сил Украины.

Ситуация в Купянске: что известно

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграмм-канала "Офицер" заявил, что город Купянск, Харьковской области не подготовлен к обороне.

По его словам, ситуация в городе тяжелая и он считает, что существенные улучшения обстановки вряд ли будут.

"В Купянске сейчас даже и не пахнет срезанием выступлений на севере от города, о которых писали буквально несколько дней назад; ситуация тяжелая и не думаю, что будут какие-то кардинальные улучшения обстановки, ведь факт остается фактом - город не подготовлен к обороне", - отметил военный.

Ранее УНИАН сообщал, что военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отметил, что у российских оккупантов большие проблемы с горюче-смазочными материалами на передовой. Он добавил, что это является следствием активных атак Украины по нефтеперерабатывающим мощностям на территории России. Снегирев привел данные, что частично или полностью приостановили свою работу более 20% российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также мы писали, что начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР Артем Прибыльнов рассказал, что на Покровском направлении фиксируются случаи, когда оккупанты идут в бой без бронежилетов и касок. Сейчас россияне продвигаются малыми группами. Например, оккупанты по двое или по трое пытаются пройти открытые участки местности, накопиться где-то в подвалах, чтобы сформировать ударный кулак, который в дальнейшем будет продвигаться в сторону Покровска.

