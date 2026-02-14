Экс-советник Трампа обсуждал с Эпштейном, как 'свергнуть' Папу Франциска, - CNN

В переписке 2019 года речь шла о стратегии дискредитации понтифика и возможном использовании скандальной книги о Ватикане.

Новые документы Министерства юстиции США свидетельствуют, что бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Беннон в 2019 году обсуждал с финансистом Джеффри Эпштейном стратегии дискредитации Папы Франциска, пишет CNN.

Согласно обнародованным материалам, Бэннон в частных сообщениях заявлял о намерении "свергнуть" понтифика и критиковал его за поддержку глобалистских идей и защиту мигрантов. В переписке он также упоминал книгу французского журналиста Фредерика Мартеля "В шкафу Ватикана", которая исследует внутренние проблемы Католической церкви, и выражал заинтересованность в ее возможной экранизации.

В документах отмечается, что Бэннон и Эпштейн обменивались материалами и статьями, связанными с Ватиканом и критикой Франциска. В то же время непонятно, насколько серьезными были намерения по реализации совместных проектов.

Биограф Франциска Остин Иверей заявил, что Беннон, вероятно, пытался использовать книгу Мартеля для политического давления на понтифика. Представители Ватикана подчеркнули, что подобные действия свидетельствуют о попытках совместить политические интересы с религиозной сферой.

Беннон покинул Белый дом в 2017 году и впоследствии активно продвигал националистически-популистские инициативы в США и Европе. На момент публикации его представители публично не прокомментировали содержание обнародованных материалов.

Дело Эпштейна: влияние на мировую политику

Как сообщал УНИАН, на фоне назначения Питера Мандельсона послом в США, политическое будущее премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказалось под угрозой. Дипломат имел тесные связи Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

Ранее политолог Игорь Рейтерович отметил, что раскрытие файлов Эпштейна может стать ключевой темой во время выборов в Конгресс США, которые пройдут уже этой осенью. Впрочем, по его мнению, республиканцы могут попытаться затянуть этот скандал, перекрыв его другими инфоприводами.

