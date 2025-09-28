Противник делает ставку именно на скорость и легкость своего передвижения

На Покровском направлении фиксируются случаи, когда оккупанты идут в бой без бронежилетов и касок.

Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 155 ОМБР Артем Прибыльнов в эфире Киев24. По словам военного, россияне пытаются продвигаться малыми группами - это "двойки" или "тройки", пытаются пройти открытые участки местности, накопиться где-то в подвалах и таким образом сформировать ударный кулак, который в дальнейшем будет продвигаться в сторону Покровска.

"В 2025 году основная сила ударная - это ударные беспилотники. То есть если поражение происходит этим средством, то там не сильно поможет каска или бронежилет. Противник это прекрасно понимает и ставит ставку именно на скорость своего передвижения, на легкость, мобильность", - отметил он.

Видео дня

Однако, по словам военного, было замечено не раз, что когда россияне добегают где-то до окраин, например, Шевченково, то начинают искать тела своих убитых, чтобы снять с них их средства индивидуальной защиты - бронежилеты и каски.

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте. По его словам, сейчас основными направлениями наступления россияне являются Покровское и Добропольское.

В целом ситуация под контролем Сил обороны Украины, добавил Сырский.

Начальник разведки 1-го отдельного штурмового полка им. Да Винчи с позывным "Хром" отмечал, что у Покровска ситуация остается максимально сложной, потому что противник не оставляет намерений достичь успеха на этом участке фронта, но Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия.

Вас также могут заинтересовать новости: