Снегирев заявил, что частично или полностью приостановили свою работу более 20% российских нефтеперерабатывающих заводов.

Российские оккупационные войска имеют большие проблемы с горюче-смазочными материалами на передовой. Это стало следствием активных атак Украины по нефтеперерабатывающим мощностям на территории страны-агрессора, говорит военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

"Это настолько болезненные удары по российской экономике, что российский Минфин заявил о том, что с нового года будет предложение о повышении ставки НДС с 20 до 22%. Это сигнал, что российская экономика перегрелась, и денег уже не хватает для обеспечения активных боевых действий в Украине. А не хватает именно потому, что нефтеперерабатывающие заводы выведены из строя благодаря ударам украинских беспилотников", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, из-за таких атак частично или полностью приостановили свою работу более 20% российских нефтеперерабатывающих заводов. Он добавил, что украинские дроны атакуют именно импортное оборудование, возможности по ремонту которого у россиян минимальны из-за санкций.

"По данным российской стороны, ремонт НПЗ занимает от 6 месяцев до полутора лет, в зависимости от наличия компонентов. А с компонентами большие проблемы", – продолжил эксперт.

Причем недостаток топлива испытывают не только жители России, но и оккупационные войска РФ в Украине. С этой проблемой Снегирев связывает и падение количества боестолкновений на фронте.

"Если еще месяц назад количество боевых столкновений было около 200 в день, то теперь наблюдаем снижение активности российских оккупантов – 130, 160 боевых столкновений в день. Потому что российская армия испытывает колоссальные проблемы с горюче-смазочными материалами", – пояснил специалист.

Удары по российским объектам

Утром 27 сентября дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии. Глава республики Олег Николаев заявил, что работа объекта остановлена.

В ночь на 26 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили мощности Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

