Как лимонная вода влияет на артериальное давление: ученые раскрыли главные преимущества

Употребление лимонной воды в течение дня может улучшить артериальное давление.

Высокое кровяное давление является распространенным явлением и увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Однако, как пишет verywell health, регулярное употребление лимонной воды может со временем помочь снизить его.

Лимонный сок богат несколькими полезными питательными веществами, а именно витамином C, лимонной кислотой и калием. Эти соединения поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и могут способствовать расслаблению сосудов.

"Когда сосуды расслабляются, давление на них уменьшается, что снижает артериальное давление и предотвращает повреждения. Хотя исследования, связывающие лимонную воду со снижением артериального давления, являются многообещающими, большинство исследований проводились на животных. Необходимо провести больше исследований на людях, чтобы определить, является ли лимонная вода эффективным средством лечения гипертонии", - добавили в материале.

Употребление лимонной воды в течение дня может улучшить артериальное давление, поддерживая гидратацию организма. Этот процесс необходим для здоровья сердца и здорового артериального давления. Также гидратация способствует поддержанию здорового веса, что тоже полезно.

"Исследования показывают, что люди, страдающие хронической дегидратацией, чаще имеют высокое артериальное давление. Обеспечивая необходимую гидратацию, лимонная вода может помочь снизить некоторые факторы риска высокого артериального давления", - заверили в verywell health.

Кроме того, употребление большего количества воды может уменьшить вздутие живота. Это объясняется тем, что дегидратация заставляет организм задерживать воду для восстановления уровня жидкости.

Также правильная гидратация способствует поддержанию здорового веса. Люди, которые регулярно пьют воду, реже страдают от избыточного веса.

"Употребление воды перед едой может помочь уменьшить чувство голода и потреблять меньше калорий. Впоследствии это может помочь вам достичь и поддерживать здоровый вес тела", - добавили в публикации.

В то же время исследования показывают, что употребление лимонной воды может повысить уровень энергии и улучшить настроение. Также исследование показало, что аромат лимонов может помочь человеку чувствовать себя более бодрым.

"Если вы склонны к гипертонии, рассмотрите возможность заменить утренний кофе горячей водой с лимоном. Кофеин в кофе повышает артериальное давление. Сократив употребление кофе и гидратируя организм лимонной водой, вы можете снизить артериальное давление", - пояснили в verywell health.

