Российская оборонка провалила создание собственной криптографической микросхемы, - СМИ

Россия не смогла создать то, что на Западе давно успешно производят.

Российская оборонка провалила задачу правительства по созданию собственного производства микросхем криптографической защиты информации для военных нужд. Об этом сообщает "Милитарный".

Отмечается, что Министерство промышленности и торговли России выписало штраф на более 800 тысяч долларов концерну "Автоматика", который должен был наладить производство микросхем, но не справился с задачей.

Правительственный заказ с общей сметой в 2,85 млн долларов концерн получил еще в 2017 году. Согласно контракту, исполнитель должен был изготовить опытные образцы микросхем еще в ноябре 2019 года. Но по состоянию на конец января 2026 года задача не была выполнена.

Субподрядчиками по контракту выступали "НИИМА "Прогресс" и концерн радиостроения "Вега", которые должны были поставить электронные компоненты. Что именно стало причиной задержки, не сообщается.

Как пишет "Милитарный", микросхемы криптографической защиты – это аппаратное средство защиты информации, которое обеспечивает конфиденциальность и целостность данных лучше, чем программные решения. Хотя в данном случае речь шла о криптографических микросхемах для военных, эта технология также широко распространена и в гражданском секторе.

