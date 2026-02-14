Российская оборонка провалила создание собственной криптографической микросхемы, - СМИ

Российская оборонка провалила задачу правительства по созданию собственного производства микросхем криптографической защиты информации для военных нужд. Об этом сообщает "Милитарный".
Отмечается, что Министерство промышленности и торговли России выписало штраф на более 800 тысяч долларов концерну "Автоматика", который должен был наладить производство микросхем, но не справился с задачей.
Правительственный заказ с общей сметой в 2,85 млн долларов концерн получил еще в 2017 году. Согласно контракту, исполнитель должен был изготовить опытные образцы микросхем еще в ноябре 2019 года. Но по состоянию на конец января 2026 года задача не была выполнена.
Субподрядчиками по контракту выступали "НИИМА "Прогресс" и концерн радиостроения "Вега", которые должны были поставить электронные компоненты. Что именно стало причиной задержки, не сообщается.
Как пишет "Милитарный", микросхемы криптографической защиты – это аппаратное средство защиты информации, которое обеспечивает конфиденциальность и целостность данных лучше, чем программные решения. Хотя в данном случае речь шла о криптографических микросхемах для военных, эта технология также широко распространена и в гражданском секторе.
