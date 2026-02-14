'Это было бы лучше всего': Трамп высказался о смене режима в Иране

Президент США не сказал, кто именно, по его мнению, должен прийти к власти в Иране.

Президент США Дональд Трамп поддержал потенциальную смену режима в Иране и заявил, что скоро на Ближнем Востоке появится "огромная сила", ведь Пентагон отправил в регион второй авианосец. Об этом пишет Reuters.

Когда у него спросили, хочет ли он сменить режим в Иране, он ответил, что "кажется, это было бы лучшее, что могло бы случиться". В то же время американский лидер не назвал, кто именно, по его мнению, должен прийти к власти в Иране, но подчеркнул, что "есть такие люди".

"В течение 47 лет они только и делают, что разговаривают, разговаривают и разговаривают. Между тем, пока они разговаривают, мы потеряли много жизней. Оторванные ноги, оторванные руки, оторванные лица. Мы продолжаем это уже очень долго", - сказал Трамп.

В США хотят, чтобы ядерные переговоры с Ираном также охватывали баллистические ракеты страны, поддержку вооруженных группировок в регионе и отношение к иранскому народу. В Иране заявили, что готовы обсудить ограничение своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, однако отрицают возможность связывать этот вопрос с ракетами.

В то же время Трамп угрожает нанести удары по Ирану, если соглашение не будет достигнуто, а Тегеран пообещал принять ответные меры. Известно, что в прошлом году США атаковали ядерные объекты Ирана.

На вопрос, что осталось для удара по ядерным объектам, президент США ответил:

"Пыль. Если мы это сделаем, это будет самой маленькой частью миссии, но мы, вероятно, захватим все, что останется".

Также у Трампа спросили, почему второй авианосец направляется на Ближний Восток:

"На случай, если мы не договоримся, он нам понадобится... если он нам понадобится, он будет готов".

В свою очередь один из чиновников на условиях анонимности сказал, что авианосцу нужно как минимум неделя, чтобы добраться до Ближнего Востока.

Также представители ВМС США давно предупредили, что длительное пребывание в море авианосцев может негативно сказаться на боевом духе экипажа.

Представители заявили, что администрация рассматривала возможность отправки отдельного авианосца "Буш" на Ближний Восток, но он проходил сертификацию, и для того, чтобы добраться до Ближнего Востока, потребовалось бы более месяца. "Форд", на борту которого находится ядерный реактор, может вместить более 75 военных самолетов, включая истребители, такие как F-18 Super Hornet и E-2 Hawkeye, которые могут выполнять функции системы раннего предупреждения", - объяснили в Reuters.

США и Иран - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что армия США готовится к потенциально недельным военным операциям против Ирана. В частности Пентагон объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного авианосца, а также тысяч военнослужащих, истребителей и ракетных эсминцев.

В частности, тогда Трамп заявил, что "было трудно заключить соглашение" с Ираном и добавил: "Иногда нужно иметь страх. Это единственное, что действительно поможет решить ситуацию".

Также стало известно, что в Женеве состоятся два раунда переговоров по Украине и Ирану. Американская делегация, в состав которой входят посланцы Стив Виткофф и Джаред Кушнер, встретится с иранской стороной утром 17 февраля. Кроме того, представители Омана будут присутствовать и выступать посредниками в контактах между США и Ираном.

