'Есть женщина…': Тополя заявила, кто ее 'заказал' и пытался подставить 'сливом' видео

Как отметила певица, все это было организовано точно "не какими-то далекими" от нее людьми.

Украинская певица Елена Тополя выразила уверенность, что за "сливом" провокационного видео с ней стоят "профессионалы, которые точно крутятся в шоу-бизнесе".

"Это все организовано ну точно не какими-то далекими от меня людьми. Тут же не только один человек. Есть один самый главный, конечно, но исполнители и вся эта организованная преступность - это целая команда людей, которая работает в одну точку", - заявила она в новом интервью Рамине Эсхакзай.

По ее словам, на данный момент она не имеет права никого называть, так как расследование продолжается. Вместе с тем, певица добавила, кто оказался среди исполнителей грязного заказа против нее.

"Есть очень известная в кругах медиа-пространства женщина, которая точно там задействована. Она подчиняется кое-кому… У меня нет к этим людям, как к исполнителю, так и к заказчикам, и к тем, кто дальше продолжает это все разводить, нет обиды или еще чего-то. Я абсолютно холодная", - сказала Тополя.

Напомним, как писал УНИАН, 19 января украинская певица Елена Тополя заявила, что ее шантажируют видео провокационного характера с ее участием. В новом интервью исполнительница впервые рассказала подробности знакомства с шантажистом.

