Подборка хороших игр, которые можно купить очень дешево в Steam

Коллекция BioShock, Don't Starve Together, Sid Meier’s Civilization VI и многое другое.

Магазин Steam славится своими скидками. Крупные сезонные распродажи проходят 4 раза в год – примерно раз в квартал. Иногда скидки приурочены к какому-нибудь фестивалю, а порой издатели делают выгодные предложения просто так.

Например, цена на отмеченную наградами тактическую стратегию XCOM 2 достигла исторического минимума. До 19 февраля игру можно приобрести всего за 33 грн (-95%). В придачу, в магазине практически за бесценок можно приобрести прародителя жанра шутеров от первого лица – Wolfenstein 3D за 26 грн (-80%).

Вот еще несколько предложений по "вкусной" цене:

Sid Meier’s Civilization VI (акция до 19 февраля) – 52 грн (-90%).

Borderlands: The Pre-Sequel (до 19 февраля) – 52 грн (-90%).

Dying Light: Definitive 10th Anniversary Edition (до 19 февраля) – 69 грн (-80%).

Don't Starve Together (до 19 февраля) – 77 грн (-66%).

Layers of Fear (до 24 февраля) – 27 грн (-90%).

Tomb Raider Game of the Year (до 19 февраля) – 55 грн (-85%).

Ведьмак 2: Убийцы королей - расширенное издание (до 22 февраля) – 59 грн (-80%).

ABZU (до 25 февраля) – 69 грн (-75%).

Alien: Isolation (до 26 февраля) – 119 грн (-75%).

BioShock: The Collection (до 19 февраля) – 154 грн (-80%).

Wolfenstein II: The New Colossus (до 23 февраля) – 104 грн (-85%).

Bulletstorm: Full Clip Edition (до 19 февраля) – 47 грн (-90%).

Deus Ex: Human Revolution: Director's Cut (до 23 февраля) – 55 грн (-85%).

Mafia: Definitive Edition (до 19 февраля) – 112 грн (-85%).

Remember Me (до 26 февраля) – 99 грн (-90%).

Козаки 3 (до 16 февраля) – 94 грн (-66%).

Еще больше скидок найдете на отдельной странице в Steam.

Компания Valve заранее раскрыла календарь всех распродаж и специальных событий в Steam на 2026 год. Подборка включает как сезонные распродажи, так и тематические фестивали для поклонников разных жанров.

Напомним, 13 февраля прошла новая презентация State of Play. Показали как новый контент по уже анонсированным играм, например, Control Resonant и Resident Evil 9 так и анонсы до этого неизвестных тайтлов – например, новой Casltevania. А большим анонсом стали ремейки классической трилогии God of War.

