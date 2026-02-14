ВСУ воюют против 4 армий РФ: Волошин заявил о больших потерях врага на юге

Враг теряет довольно много и личного состава, и вооружения и боевой техники, отметил спикер Сил обороны.

На юге Украины оккупанты ежедневно теряют примерно 300-350 военнослужащих и до сотни единиц вооружения и военной техники. Об этом спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал в эфире национального телемарафона.

Характеризуя ситуацию на юге Украины, он назвал ее "довольно непростой", в то же время добавив, что "каких-либо резких изменений обстановки не замечено".

"Силы обороны активно проводят контрдиверсионные и разведывательно-поисковые действия, чтобы уничтожать диверсионные группы, которые пытаются инфильтрироваться в тыл нашей обороны. То есть на юге продолжается довольно ожесточенная война на нескольких направлениях, в частности на Гуляйпольском", – сказал он.

Видео дня

Что касается успехов украинских военных на этих направлениях, то, как отметил Волошин, сейчас там они воюют против трех, а то и четырех российских армий. По его словам, 5-я, 29-я, 35-я и 36-я российские армии пытаются прорваться к Гуляйполю и взять под контроль некоторые населенные пункты Запорожской области.

"То есть уже три комплекта российских воинских частей Силы обороны Украины здесь фактически стесали. То есть враг теряет довольно много и личного состава, и вооружения, и боевой техники", - сказал военный.

Он добавил, что на юге россияне ежедневно теряют по 300-350 человек и до сотни единиц вооружения и военной техники.

Потери РФ в войне

Как сообщал ранее УНИАН, офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий рассказал о безумных потерях РФ в Покровске. "Такое количество уничтоженных оккупантов, я не знаю, в какой войне такое еще было, чтобы на одном таком небольшом участке все поля, посадки, здания усеяны их телами", - подчеркнул военный. По его словам, россияне идут воевать из-за влияния пропаганды и постоянной лжи со стороны руководства РФ.

Кроме того, недавно в НАТО раскрыли, сколько российских военных погибло в войне в Украине. По словам чиновника Альянса, потери России в личном составе с начала полномасштабного вторжения составляют 1,3 миллиона военных. Из них 350 тысяч человек - погибшие. Он добавил, что только в 2025 году было убито или ранено 400 тысяч российских солдат.

Также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказывал, что россияне не могут значительно увеличить численность войска из-за больших потерь. Он уточнил, что в 2025 году враг выполнил план комплектования своей армии на 100% - это была мобилизация 406 тысяч человек, а тем временем потери россиян за этот период составили 410 тысяч.

Вас также могут заинтересовать новости: