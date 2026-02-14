Окупанты начали применять 'невидимую' противопехотную мину, - аналитик

Мина плохо фиксируется миноискателями и визуально сливается со снегом.

Российские оккупанты начали активно применять обновленные противопехотные мины ПМД-6, адаптированные под зимние условия. Об этом в своем телеграм пишет военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отмечает, что изначально ПМД-6 - это советская противопехотная мина нажимного действия, созданная в 1930-х годах. В СССР ее изготавливали в деревянном корпусе и начиняли 200 граммами взрывчатого вещества. Однако россияне модернизировали старую мину.

Теперь ПМД-6 изготавливается в белом пластиковом корпусе, что делает ее визуально незаметной на снегу. Кроме того, пластиковый корпус предельно осложняет обнаружение миноискателями.

При этом небольшая масса изделия (менее 300 грамм), позволяет сбрасывать такие мины даже с FPV-дронов, буквально "засевая" территорию ими.

По словам Коваленко, пока что россияне минировали с помощью ПМД-6 преимущественно линию боевого соприкосновения и прилегающие тыловые зоны.

"Но это не означает, что окупанты не станут их применять на дронах дальнего действия, Shahed-136, для сбросов над глубоким тылом, как это уже делается с противотанковыми минами ПТМ-3. Думаю, излишне объяснять, что подходить и тем более трогать такие предметы строго запрещено, ведь это и так понятно", - добавил военный обозреватель.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, подполковник ВСУ Сергей Цехоцкий заявил, что задача по обороне Покровска выполнена украинскими силами на максимум, а российские войска понесли там колоссальные потери. По его словам, такого количества уничтоженных оккупантов на относительно небольшом участке он не знает даже по другим войнам – поля, посадки и здания буквально усеяны телами погибших россиян.

Также мы писали, что война в Украине сделала российскую противовоздушную оборону значительно более серьезным вызовом для НАТО. Ведущий эксперт по ПВО Джастин Бронк из Королевского института объединенных вооруженных сил Великобритании отмечает, что, несмотря на потери от ударов ВСУ, Россия продолжает производить современные комплексы, модернизировать тактику, программное обеспечение и вводить в строй новые системы вроде С-350 "Вытязь", а экипажи получают огромный боевой опыт.

