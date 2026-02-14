Приготовить такой вкусный обед можно двумя способами.

Традиционный узбекский плов готовят из баранины, но в Украине рецепт был адаптирован под местные гастрономические предпочтения, поэтому часто рецепт плова включает в себя свинину вместо вышеуказанного мяса. Предлагаем вашему вниманию два простых метода приготовления этого блюда - в мультиварке и в кастрюле.

Как приготовить плов в кастрюле

Ароматное и сытное блюдо по этому рецепту готовится со свининой, но вы можете приготовить плов с курицей, если такое мясо вам нравится больше. Технология не меняется, поэтому шаги и список продуктов будут такими же - ориентируйтесь на оригинальный рецепт.

Ингредиенты:

пол килограмма свинины;

двести пятьдесят граммов пропенного риса;

одна луковица;

одна морковка;

два зубчика чеснока;

один лавровый лист;

две столовых ложки растительного масла;

одна чайная ложка сухих специй;

соль, перец.

Записывайте, как приготовить плов с мясом в кастрюле быстро и легко. Перед тем как варить плов, нужно правильно подготовить мясо. Для этого свинину необходимо вымыть про проточной водой, обрезать все прожилки и жир, нарезать кусок мяса кубиками. Рис промыть до прозрачной воды. Морковь очистить и нарезать соломкой, лук очистить и не резать, а оставить целым. Взять кастрюлю с толстым дном, налить масло, выложить свинину. Обжарить на сильном огне до румяной корочки.

ВАЖНО: если кастрюля маленькая, лучше готовить свинину в несколько заходов. Тогда из нее будет выделяться мало жидкости, и мясо будет жариться, а не тушиться.

Когда свинина поджарится, всыпать соль, перец и специи, быстро перемешать. Выложить к мясу морковь, перемешать и обжарить в течение 2-3 минут. Влить стакан кипятка, добавить целую луковицу и лавровый лист. Накрыть крышкой, тушить 30 минут на медленном огне. Сверху на мясо высыпать рис, разровнять лопаткой, но не перемешивать.

Залить все содержимое кастрюли горячей водой так, чтобы она покрывала продукты минимум на 1 см. Снова накрыть емкость крышкой и тушить плов 30 минут на маленьком огне. В конце убрать крышку и перемешать рис с мясом, затем добавить целые зубчики чеснока. Вернуть крышку на место, оставить рис на 15 минут, чтобы он настоялся, а затем подавать к столу.

Как приготовить плов в мультиварке

Этот рецепт плова с мясом очень выручит тех, кто не может стоять у плиты, зато активно использует мультиварку. Интересно, что и в данном случае блюдо можно приготовить с курицей, но классический рецепт мы снова предлагаем со свининой. Очень важно использовать все специи, перечисленные ниже, чтобы получить "тот самый" узбекский плов.

Ингредиенты:

полкилограмма свиного ошейка;

полкилограмма шлифованного пропаренного риса;

две-три репчатых луковицы;

две моркови;

две столовых ложки растительного масла;

пол-литра воды;

четыре чайных ложки соли;

две чайных ложки перца;

пол чайной ложки кориандра, мускатного ореха, карри, куркумы, зиры и сушеного барбариса;

полторы головки чеснока.

Нет ничего сложного в том, как готовить плов в мультиварке по этому рецепту. Сначала нужно измельчить лук, а морковь натереть на терке. Обжарить их на масле в чаше мультиварке на режиме ЖАРКА\МЯСО в течение 3-5 минут, не закрывая крышку. Добавить кубики свинины, жарить еще 5 минут. Всыпать соль, специи перемешать, всыпать рис, залить водой, бросить чеснок. Закрыть крышку, поставить режим ВАРКА/РИС на полчаса. По истечение этого времени готовое блюдо можно подать к столу.

