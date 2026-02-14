Жители Белгорода не увидят отопление и горячую воду до конца отопительного сезона

Гладков заявил, что повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".

Жители российского Белгорода остались без отопления и горячей воды как минимум до конца отопительного сезона. К проблемам в коммунальной сфере привели удары энергетике.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков пожаловался в Telegram, что объекты энергохозяйства получили серьезные повреждения.

"Мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду", - заявил Гладков.

По его словам, повреждение после обстрелов "очень большое и очень серьезное".

При этом он указал, что подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и света на данный момент осуществляются при помощи как постоянных, так и резервных источников энергоснабжения.

9 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в российском Белгороде не удается восстановить отопление и подачу электроэнергии в сотни домов после украинских ударов. Из-за сложной ситуации из города эвакуируют детей и одиноких пенсионеров.

Позже стало известно, что из-за сильного мороза белгородские коммунальщики слили воду из систем отопления в 455 многоквартирных домах. Без отопления также остались 25 детских садов, 17 школ, девять поликлиник и четыре высших учебных заведения.

