Украинские дроны с ИИ 'разносят' российскую логистику в глубоком тылу, - Forbes

Украинские силы все активнее применяют дроны с искусственным интеллектом для ударов по российским линиям снабжения, расширяя боевые действия далеко за пределы фронта и меняя характер войны, пишет Forbes.
Во время работы на передовом командном пункте в Харьковской области журналисты наблюдали, как украинские операторы запускают беспилотник, который в финальной фазе самостоятельно фиксирует цель и корректирует наведение. Через несколько минут другой дрон поразил обнаруженное транспортное средство противника.
Командир подразделения беспилотников "Ясные Глаза" 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Георгий Волков отмечает, что технологии кардинально меняют тактику боя:
"Технологии развиваются, меняя поле боя".
По его словам, новые системы позволяют не только быстрее находить цели, но и наносить удары в глубоком тылу российских позиций – по логистике, которая обеспечивает наступательные действия.
Дроны как более дешевая альтернатива ракетам
Украинские подразделения все чаще заменяют дорогие системы высокоточного оружия дешевыми FPV-дронами и автономными платформами. В некоторых случаях стоимость таких беспилотников составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.
"Благодаря собственным разработкам мы не ограничены в планировании военных операций", – отметил один из украинских офицеров.
По данным украинских военных, это позволяет одновременно атаковать различные уровни российской логистики – от передовых позиций до тыловых складов и транспортных маршрутов на расстоянии десятков километров.
Удары по логистике вместо фронтальных атак
Украинская тактика все больше направлена не на прямое уничтожение сил противника на линии фронта, а на разрушение системы снабжения:
- топливные колонны;
- склады боеприпасов;
- командные пункты;
- маршруты снабжения.
Эксперты отмечают, что такая стратегия постепенно "размывает" возможности российской армии по ведению наступательных действий.
"Тыл больше не является безопасным"
Аналитики и военные блогеры признают, что глубина фронта для российских сил больше не гарантирует безопасности. Украинские дроны все чаще работают на расстояниях 30–100 км и более от линии соприкосновения, поражая транспорт и технику.
"Эти атаки… вызывают перебои в ротации войск и дефицит боеприпасов", – сказал Дмитрий Путята, военнослужащий украинских Сил беспилотных систем.
По оценкам экспертов, Украина движется к модели массового использования автономных систем, где один оператор сможет управлять десятками дронов одновременно. Эффективность таких систем зависит от радиоэлектронной борьбы, погоды и быстрой адаптации противника.
Дроны с ИИ на фронте
Как сообщал УНИАН, украинские военные все чаще полагаются на системы искусственного интеллекта, чтобы сохранить преимущество на поле боя и пробивать глушение связи, которое стало нормой на фронте.
За почти четыре года войны технологии БПЛА в Украине и России эволюционировали с бешеной скоростью. Обе стороны производят миллионы беспилотников, а подавление сигналов стало постоянным фактором на линии фронта.
Forbes пишет, что в результате активного применения дронов на фронте образовалась так называемая "зона глушения", которая может достигать 25 километров вглубь от линии соприкосновения.