Украинские дроны с ИИ 'разносят' российскую логистику в глубоком тылу, - Forbes

Дроны с ИИ все чаще наносят удары по российской логистике в тылу, меняя характер войны.

Украинские силы все активнее применяют дроны с искусственным интеллектом для ударов по российским линиям снабжения, расширяя боевые действия далеко за пределы фронта и меняя характер войны, пишет Forbes.

Во время работы на передовом командном пункте в Харьковской области журналисты наблюдали, как украинские операторы запускают беспилотник, который в финальной фазе самостоятельно фиксирует цель и корректирует наведение. Через несколько минут другой дрон поразил обнаруженное транспортное средство противника.

Командир подразделения беспилотников "Ясные Глаза" 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Георгий Волков отмечает, что технологии кардинально меняют тактику боя:

"Технологии развиваются, меняя поле боя".

По его словам, новые системы позволяют не только быстрее находить цели, но и наносить удары в глубоком тылу российских позиций – по логистике, которая обеспечивает наступательные действия.

Дроны как более дешевая альтернатива ракетам

Украинские подразделения все чаще заменяют дорогие системы высокоточного оружия дешевыми FPV-дронами и автономными платформами. В некоторых случаях стоимость таких беспилотников составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов.

"Благодаря собственным разработкам мы не ограничены в планировании военных операций", – отметил один из украинских офицеров.

По данным украинских военных, это позволяет одновременно атаковать различные уровни российской логистики – от передовых позиций до тыловых складов и транспортных маршрутов на расстоянии десятков километров.

Удары по логистике вместо фронтальных атак

Украинская тактика все больше направлена не на прямое уничтожение сил противника на линии фронта, а на разрушение системы снабжения:

топливные колонны;

склады боеприпасов;

командные пункты;

маршруты снабжения.

Эксперты отмечают, что такая стратегия постепенно "размывает" возможности российской армии по ведению наступательных действий.

"Тыл больше не является безопасным"

Аналитики и военные блогеры признают, что глубина фронта для российских сил больше не гарантирует безопасности. Украинские дроны все чаще работают на расстояниях 30–100 км и более от линии соприкосновения, поражая транспорт и технику.

"Эти атаки… вызывают перебои в ротации войск и дефицит боеприпасов", – сказал Дмитрий Путята, военнослужащий украинских Сил беспилотных систем.

По оценкам экспертов, Украина движется к модели массового использования автономных систем, где один оператор сможет управлять десятками дронов одновременно. Эффективность таких систем зависит от радиоэлектронной борьбы, погоды и быстрой адаптации противника.

Дроны с ИИ на фронте

Как сообщал УНИАН, украинские военные все чаще полагаются на системы искусственного интеллекта, чтобы сохранить преимущество на поле боя и пробивать глушение связи, которое стало нормой на фронте.

За почти четыре года войны технологии БПЛА в Украине и России эволюционировали с бешеной скоростью. Обе стороны производят миллионы беспилотников, а подавление сигналов стало постоянным фактором на линии фронта.

Forbes пишет, что в результате активного применения дронов на фронте образовалась так называемая "зона глушения", которая может достигать 25 километров вглубь от линии соприкосновения.

