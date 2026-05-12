Дроны ВСУ вблизи оккупированного Мариуполя вызвали панику среди военных блогеров РФ, - ISW

В России опасаются, что украинские военные могут полностью автоматизировать дроны Hornet в течение 6-12 месяцев.

Последние сведения о том, что украинские дроны работают вблизи оккупированного Мариуполя в рамках операции по воздушному перекрытию, направленной против российских наземных линий связи, вызывают серьезное беспокойство среди российских милблогеров. Об этом пишет Институт изучения войны.

"Российские милблогеры выразили обеспокоенность 10 мая в ответ на недавние украинские кадры, на которых видно, как украинские беспилотники Hornet свободно летают над автомагистралью Т-0509 Мариуполь-Донецк (также известной как автомагистраль H-10) вблизи оккупированного Мариуполя, нацеливаясь на российские автоцистерны и другие военные транспортные средства", - объяснили аналитики.

Один из таких блогеров выразил серьезную обеспокоенность тем, что ситуация вдоль линий снабжения вблизи Мариуполя начинает напоминать обстановку вдоль автомагистрали М-30 "Горловка - Пантелеймоновка - Ясиноватая - Донецк", где украинские войска с помощью дронов парализовали российскую логистику и гражданское движение.

По его словам, шоссе М-30 находится в 35 км от линии фронта из-за увеличения дальности действия украинских БпЛА. Он добавил, что российская радиоэлектронная борьба может заглушать украинские дроны Hornet только в том случае, если они не используют Starlink или не успевают автоматически навестись на цель.

Российский милблогер также опасается, что украинские военные могут полностью автоматизировать дроны Hornet в течение ближайших шести-двенадцати месяцев (примерно с декабря 2026 года по март 2027 года).

"Другой милблогер поддержал эти опасения, выразив беспокойство тем, что украинские дроны с поддержкой Starlink и дальностью полета до 200 километров достигают автомагистрали М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Геническ - ключевой российской линии сообщения вдоль побережья Азовского моря в оккупированный Крым", - добавляет ISW.

Что этому предшествовало

Как писал УНИАН, "Азов" использует разведывательно-ударные дроны для патрулирования в Мариуполе. Украинские пилоты патрулируют дороги на глубину 160 км от линии боевого столкновения.

"1-й корпус НГУ "Азов" продолжает создание "санитарной зоны" для российской логистики. Глубина ударов будет расти. "Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет", - отметили военные.

