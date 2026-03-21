С семи направлений одновременно: Третий корпус отразил крупнейший механизированный штурм РФ (видео)

Корпус более месяца следил за подготовкой к штурмовым действиям и имел собственный план противодействия.

Третий корпус сорвал крупнейшую попытку механизированного наступления РФ. Оккупанты пытались наступать с семи направлений.

Как отметили в пресс-службе корпуса, 19 марта противник осуществил самую масштабную попытку прорыва на Лиманско-Боровском направлении. Россияне привлекли силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ, но враг начал нести потери, не доехав до линии боевого столкновения.

"Противник пошел в атаку одновременно на 7 направлениях в зоне ответственности корпуса и задействовал более полутысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклы. За четыре часа подготовленные подразделения "Тройки" превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал", – говорится в сообщении.

По данным корпуса, потери противника в технике составили:

84 единицы мототехники;

11 БМП и БТР;

3 танка;

ТОС "Сонцепьок";

5 орудий;

160+ вражеских БПЛА.

Как отметил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, за подготовкой оккупантов к штурму наблюдали полтора месяца. Россияне наращивали удары КАБами по переправам Сил обороны через Оскил, пытаясь отрезать логистику. Также оккупанты начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты – это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению.

"Мы готовились: на разных направлениях были отработаны оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки. Корпус координировал эти действия – и в результате на всех направлениях удары были сорваны", – отметил Билецкий.

За сутки бригады и полки корпуса уничтожили 405 военнослужащих противника: 288 – безвозвратно, остальные – санитарные потери.

"Армии РФ не удалось захватить ни населенных пунктов, ни позиций. Уничтожение остатков живой силы, которой удалось выжить в зоне Трийки, продолжается", – отметили в корпусе.

Как сообщал УНИАН, украинские войска смогли достичь наибольших территориальных успехов за более чем два года после того, как российские силы потеряли доступ к спутниковому интернету Starlink, принадлежащему компании SpaceX Илона Маска.

По данным аналитиков, Украина после этого вернула около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

