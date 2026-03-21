В Генштабе раскрыли подробности атаки дронов на Саратовский НПЗ

Удалось повредить установку по вторичной переработке нефти и вертикальный резервуар.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Саратове в очередной раз подвергся удару украинских дальнобойных дронов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram. "В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Указанное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд оккупационной армии", – говорится в сообщении.

Как отметили в Генштабе, Саратовский НПЗ – это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн тонн.

"По предварительной информации, повреждены установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Как сообщал УНИАН, этой ночью российская столица Москва и еще ряд городов подверглись атаке дронов. В частности, дроны были сбиты также над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, Татарстаном и над оккупированным Крымом.

В частности, в Саратовской области были атакованы Саратов и соседний город Энгельс, жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Саратовский НПЗ неоднократно подвергался атакам дронов.

