Вступит в режим отрыва головы: Трегубов рассказал о зачистке Купянска от россиян

Также военный рассказал о ситуации в Волчанске и о том, что из-за морозной погоды оптоволокно ломается и теряются дроны.

В Купянске завершается зачистка от оккупантов. Вражеские силы находятся в нескольких кварталах города.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов. "Это уже довольно быстрая перспектива, но давайте дождемся завершения", - отметил он.

По его словам, в нескольких кварталах города еще есть несколько очагов численностью около 50 оккупантов.

Он отметил, что один из российских генералов заявил, что российские войска присутствуют во всех районах Купянска.

"Человек просто вошел в режим отрыва от реальности и скоро войдет в режим отрыва головы в буквальном смысле, потому что все потеряно настолько, что это невозможно скрыть для российской аудитории. Даже российские военные корреспонденты признают, что для них Купянск потерян", - сказал Трегубов.

По его словам, враг пытается обойти город. "Россияне пытались лезть к востоку от города за рекой, но без особого успеха. Также есть постоянные попытки преодолеть дистанцию к северу от города, но также без успеха. Позиции, которые враг потерял, отбить будет трудно, несмотря на попытки", - констатировал военный.

Ситуация в Волчанске

Кроме этого Трегубов рассказал и о ситуации в Волчанске. Он подчеркнул, что есть постоянные попытки продвижения врага, в городе идут бои:

"Россияне активно лезут через замерзшую реку. Враг предпринимает попытку обхода через Волчанские хутора и прилегающие населенные пункты. Толчея идет довольно активная. Река, которая была естественным препятствием для врага, сейчас замерзла и для малых пехотных групп проблемой уже не является".

Другие задачи оккупантов

Он также рассказал, что у россиян есть задача прорываться на территорию Украины и создать зону контроля вдоль всей российско-украинской границы, то есть они хотят сдвинуть границу на украинскую сторону. По его словам, это делается для того, чтобы украинские средства поражения не доставали территорию РФ.

"Чтобы не долетало до Белгорода регулярно, то нужно отодвигать украинские войска почти до Полтавы. Но задача есть, поэтому они пытаются вдоль всей границы создать зону безопасности. Малыми силами вдоль границы пытаются прощупывать, может ли где-то украинские войска расслабились, где-то стоят не в полном составе, и там пытаются продавливать и взять приграничные населенные пункты", - пояснил ситуацию Трегубов.

Он напомнил, что в Грабовском на Сумщине им это удалось. "В Грабовском сейчас россияне, которые там хорошо окопались, они не могут вести оттуда активные наступательные действия, потому что напротив довольно хорошо подготовленные Силы обороны", - отметил военный.

Как погода влияет на фронт

Трегубов также поделился, как погода влияет на ход боевых действий. По его словам, больше проблем может быть, когда снег начнет таять и будет грязь по пояс, а технике - по бампер.

Также он отметил, что у коптеров начнут обмерзать лопасти. "Сейчас погода относительно ясная и это означает, что видимость нормальная. Но сейчас оптоволокно замерзает и становится ломким на морозе, а когда оно становится таким, то значительный процент БПЛА начинает теряться, потому что пропадает канал связи. Это одинаково влияет на обе стороны", - сказал Трегубов.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщал УНИАН, в районе Купянска украинские Силы обороны смогли создать непроходимую зону, в пределах которой россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 км от линии фронта или пехоту в пределах километра от линии фронта.

Как пишут аналитики Института изучения войны, если ВСУ смогут расширить эту тактику на всю линию фронта, это позволит остановить российское наступление.

