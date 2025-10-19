В частности, в число российских резервистов входят заключенные, жители оккупированных территорий и иностранцы.

Российские резервисты привлекаются к войне принудительно и по спискам. Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Киев24".

Он добавил, что российские резервисты формируют основной контингент мобилизации, часто по принуждению, среди которых заключенные, жители оккупированных территорий и иностранцы.

По словам Тимочко, часть резервистов привлекли по предварительно прописанным спискам с данными о месте жительства и военном опыте.

"Кроме этого, россияне имели так называемый БАРС (боевой армейский резерв). Его применяли, как правило, для тыловой службы, но и привлекали на поле боя, в частности на оккупированных территориях", - добавил председатель Совета резервистов Сухопутных Сил ВСУ.

Тимочко подчеркнул, что в основном привлечение резервистов на фронт противоречило договоренностям с народом РФ и семьями срочников, из-за чего население негативно относилось к власти и потерям среди новобранцев.

Война в Украине - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия сейчас в слабой позиции, Путин не побеждает на поле боя. По словам главы государства, с начала войны россияне смогли оккупировать 1% нашей территории, но потеряли 1 миллион 300 тысяч солдат.

"Я считаю, это высокая цена за эту землю... Он (Путин - ред.) не побеждает на поле боя, поэтому он усиливает воздушные удары", - отметил Зеленский.

В то же время Институт изучения войны писал, что российские ДРГ хотят прорваться в Покровск. Также войска РФ пытаются наступать и на севере Харьковщины, но их продвижения там не подтверждаются.

Кроме того, скорее всего, оккупанты захватили село Песчаное, что к юго-востоку от Купянска. В частности эксперты говорят, что на геолокационных видео можно увидеть, как подразделения 47-й танковой дивизии России держат российский флаг в этом населенном пункте.

