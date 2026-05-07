В Евросоюзе отреагировали на угрозу РФ нанести ракетные удары по центру Киева

В ЕС отметили, что Россия никогда не соглашалась прекратить войну и пойти на мир.

Европейский Союз не будет отзывать своих дипломатов из Киева после соответствующего призыва Москвы с угрозой нанести ракетные удары по украинской столице. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил пресс-секретарь Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни.

"Публичные угрозы России атаковать Киев являются частью ее безрассудной, эскалационной тактики. Россия снова бесстыдно пытается возложить вину на Украину за собственную агрессивную войну, агрессивную войну России против Украины", - подчеркнул Эль-Ануни.

При этом, как отметил пресс-секретарь, Евросоюз не будет менять свое дипломатическое присутствие в Киеве.

"Российские атаки, к сожалению, являются повседневной реальностью в Киеве и повсюду в Украине", - добавил Эль-Ануни.

Также он напомнил, что в течение последних лет Россия нанесла ущерб зданиям нескольких дипломатических миссий в Киеве, в том числе Представительству ЕС в столице Украины.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия ежедневно атакует Киев и другие города по всей Украине, что приводит к гибели невинных граждан и разрушению инфраструктуры.

"Принимая это во внимание, несмотря на длительные попытки Украины призвать к прекращению огня и миру, включая крайнее предложение президента Зеленского, Россия никогда не продемонстрировала ни одного серьезного намерения остановить войну, вместо этого она продолжала эскалацию и убийства", - отметил Эль-Ануни.

Что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, в последние дни Москва угрожает Украине ответными ударами в случае атак 9 мая. В России объявляют об этих угрозах в связи с желанием, чтобы 9 мая в Москве смогли провести парад без угрозы атаки со стороны Украины.

В то же время издание Rzeczpospolita допускает, что инициатор войны Владимир Путин может намеренно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве, чтобы создать повод для проведения новой мобилизации для войны против Украины.

