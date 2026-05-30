Погибшую в жутком ДТП TikTok-блогершу Vikunciy похоронили в закрытом гробу (фото)

В июне девушке должно было исполниться 27 лет.

В субботу, 30 мая, в городе Самар Днепропетровской области провели в последний путь 26-летнюю популярную TikTok-блогершу Vikunciy (настоящее имя – Виктория Мирошниченко), которая погибла в ДТП.

Девушка не дожила всего пару недель до своего дня рождения, 11 июня ей бы исполнилось 27 лет.

Как пишет telegraf.com.ua, Vikunciy похоронили в белом закрытом гробу, на церемонии было огромное количество белых и красных роз. Ппрощание проходило в Самарском Пустынно-Николаевском монастыре.

Видео дня

Погибла блогерша Vikunciy – что известно

Напомним, как писал УНИАН, известная украинская TikTok-блогерша Vikunciy и ее помощница погибли в жутком ДТП, которое произошло 27 мая в Кировоградской области на трассе "Киев - Одесса".

В полиции сообщили, что водительница автомобиля Porsche Cayenne выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонную стелу. После удара машина загорелась, и девушки не выжили.

У погибшей блогерши было около 680 тысяч подписчиков в TikTok. Она числилась амбассадором бренда LIOR, а на ее свадьбе выступала известная певица Надя Дорофеева.

Примечательно, что в день гибели в своем Instagram в stories девушка рассказала о проблеме с колесом автомобиля.

Вас также могут заинтересовать новости: