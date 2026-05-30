Эксперт об ударах по РФ: Ход войны уже переломлен

30–40 % промышленных мощностей России уже уничтожено.

Системные удары по объектам Российской Федерации уже переломили ход войны и позволили стабилизировать линию фронта. Об этом заявил Алексей Гетман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, на Radio NV.

"Мы продолжаем уничтожать российскую нефтяную промышленность, это один из основных источников, где россияне зарабатывают деньги, продавая свои нефтепродукты. Мы делаем это системно. Насколько важен именно сегодняшний удар? Это часть того, что мы слышали и о других наших ударах, начиная с севера, от Ленинградской области, заканчивая Черным морем, другими местами, где расположены элементы российской нефтяной промышленности", – сказал он.

По словам эксперта, это приятные новости, и хорошо, что мы их слышим если не каждый день, то в худшем случае через два дня, на третий.

"Поэтому я уверен, что это новость на сегодня. На понедельник, на вторник будут другие новости, что-то другое снова будет гореть. Это существенно влияет на возможности россиян, от 30 до 40% вообще промышленных мощностей россиян уже уничтожено. Там уже начинаются проблемы с топливом, с бензином, это влияет на линию фронта в том числе", – сказал Гетман.

Он также прокомментировал уничтожение базы Федеральной службы безопасности, отметив, что это асимметричный ответ:

По его словам, когда мы не можем соперничать с россиянами по численности военных, то нужно наносить удары по наиболее болезненным для них местам – по центрам управления, по центрам хранения, по связи, против ПВО.

"Поэтому, не имея преимущества в численности, мы можем добиваться успеха, нанося такие асимметричные ответы. Я понимаю, что мы должны обсуждать наши ежедневные удары, но мы ожидаем, что будет какой-то такой удар, и именно он переломит ход войны. Нет, ход войны уже переломлен по большому счету. Вот это системное действие, оно приводит к тому, что линия фронта стабилизировалась, и россияне теряют больше территорий на линии боевого столкновения (ЛБС), чем им удается временно захватить", – резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 мая специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по 16-му центру ФСБ РФ, который занимается радиоэлектронной разведкой. Этот пункт управления, расположенный в Темрюкском районе Краснодарского края, враг использовал для наведения ракет и беспилотников на территорию Украины, а также для перехвата сигналов с иностранных спутников. В результате атаки беспилотников СБУ были выведены из строя ключевые объекты центра радиоэлектронной разведки РФ.

В ночь на 30 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. В частности, поражен нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" (Таганрог, Ростовская обл., РФ). Терминал используется для хранения и перевалки нефтепродуктов, в частности – в интересах военных формирований государства-агрессора.

В районе Таганрога подтверждено поражение двух самолетов Ту-142 и пусковой установки из состава оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Кроме того, поражен склад хранения БПЛА противника в районе Ивановки Харьковской области и пункт технического обслуживания катеров ФСБ РФ (Волошино, ТОТ АР Крым).

