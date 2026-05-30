Сегодня Кабмин изменит правила бронирования: что предусмотрено

В частности, чтобы работника можно было забронировать, его зарплата должна быть не ниже трёх "минималок".

Сегодня Кабинет министров должен рассмотреть постановление об изменении ряда процессов, касающихся бронирования сотрудников критически важных предприятий. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк (фракция "Голос") в Telegram.

Он обнародовал основные изменения в отношении бронирования, которые должны вынести на заседание Кабмина. Среди них:

Повышение зарплатной планки: чтобы работника можно было забронировать, его зарплата должна быть не ниже минимальной, умноженной на 3,0 (ранее было 2,5). То же касается критерия средней зарплаты для признания предприятия критически важным. Исключение – государственные и коммунальные предприятия и ряд других, они остаются на старых условиях.

Льгота для прифронтовых предприятий (для предприятий, фактически работающих на территориях боевых действий, возможных боевых действий или временно оккупированных, сохраняется старый коэффициент 2,5. То есть для них планку не поднимают).

Обязанность предприятий самостоятельно отменять "лишнее" бронирование (если предприятие превысило лимит количества забронированных, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней подать через портал "Дія" заявление об аннулировании бронирования. Ранее формулировка была мягче ("принимать меры"), теперь это четкая обязанность ("подает", а не "может подать").

Превышение лимита забронированных = потеря статуса критического предприятия.

Новые правила учета "совместителей" и тех, кто имеет другую отсрочку (работники, имеющие отсрочку по другим причинам, а также те, кто работает по совместительству на нескольких предприятиях, учитываются в общем количестве военнообязанных только по одному месту работы).

Более жесткие требования к резидентам Дия Сити (недостаточно просто быть резидентом Дия Сити – теперь нужно соответствовать требованиям ст. 5 Закона о цифровой экономике, что подтверждается налоговыми расчетами за последние 6 месяцев).

Больше данных в Едином перечне (в перечень теперь добавляют информацию о том, каким именно критериям соответствует предприятие).

Пересмотр отраслевых и региональных критериев (органы власти должны пересмотреть критерии так, чтобы они применялись только к предприятиям, которые действительно критически важны (минимизация "искусственного" бронирования).

Также проектом постановления предусмотрено:

до 10 июня 2026 года – пересмотр отраслевых/региональных критериев;

до 1 июля 2026 года – анализ соответствия предприятий новым критериям;

до 1 сентября 2026 года – пересмотр ранее принятых решений; старые решения о критической важности действуют не дольше этой даты;

повышение коэффициента до 3,0 и некоторые нормы вступают в силу с 1 сентября 2026 года, остальные – со дня публикации.

Как сообщал УНИАН, министр экономики Алексей Соболев заявил, что украинские предприятия, имеющие статус критически важных для бронирования работников, должны подтвердить свою критичность до сентября 2026 года.

По словам Соболева, ВВП Украины в прошлом году вырос почти на 2%, в этом году также ожидается рост. Реальная средняя зарплата в прошлом году выросла выше инфляции на 7%, поэтому, как подчеркнул министр, повышение зарплаты для подтверждения критичности – оправданный критерий.

Что касается переходного периода, как и в декабре 2024 года, у предприятий будет 3 месяца на подтверждение критичности.

