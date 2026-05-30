США снимают элементы сдерживания в ЕС, которых Путин боится больше всего, - Foreign Affairs

Почему американские военные должны быть готовы включится в оборону Европы уже в первые часы после возможного нападения России.

Удержать Россию от нападения на Европу может только комплексная стратегия защиты, которая гарантирует провал вторжения уже в первые часы и дни. Но если США не будут участвовать в защите обычными средствами вооружения, то россияне могут посчитать, что доминируют на континенте. Как пишет для Foreign Affairs исполнительный директор Пенсильванского университета Селеста Уолландер, это может поставить американского президента перед жестким выбором: признать успехи России или задействовать уже ядерное оружие. И таким образом США рискуют столкнуться с исторической стратегической дилеммой, созданной ими самими.

Она описала, к чему может привести сокращение военного присутствия США в Европе, которое продолжается в последние месяцы. В частности, на этой неделе Пентагон проинформировал НАТО о сокращении сил, которые Вашингтон быстро развернет в Европе в случае кризиса – то есть в случае нападения России на территорию Альянса. Автор считает этот процесс опасным, поскольку он подрывает основы сдерживания, которое выстраивались десятилетиями и нарушает стабильность в Европе.

"Подход администрации Трампа побуждает Россию проверять доминирование НАТО в эскалации – то есть способность наносить противнику неприемлемые удары или терпеть неудачи на каждом этапе эскалации, вынуждая его отступать, а не эскалировать конфликт. Сокращение численности американских войск снижает это доминирование и ослабляет сдерживающий эффект против российской агрессии в Европе. Со временем цикл эскалации может поставить американского президента перед незавидным выбором: отступить или рискнуть ядерным конфликтом", - пишет Уолландер.

Почему важна решимость США защищать Европу

Она пояснила, что ядерное вооружение – вершина в лестнице эскалации. Но на более нижних ступенях находятся другие способы защиты, важное место среди которых занимают дальнобойные удары точным вооружением. При этом, чтобы не доводить дело до выбора – применять или не применять ядерные бомбы, США должны сохранять войска в Европе. При этом именно "нанесения высокоточных ударов на большие расстояния с воздуха, земли и моря Москва боится больше всего". При этом РФ должна понимать, что это будет осуществлено сразу же после начала войны с НАТО без ожидания того, что европейские силы будут отражать атаку самостоятельно.

Примеры действий США в Сербии, Афганистане, Ираке продемонстрировали возможности к доминированию армии США в мире. И это главное препятствие для начала российских военных действий против НАТО:

"Главная проблема, с которой Москва сталкивается в любой конфронтации с НАТО, заключается не только в обычных вооруженных силах альянса вдоль восточного фланга. Истинным препятствием может стать глобальное влияние США – их способность наносить удары вглубь российской территории по логистике, транспорту, операциям и руководству, чтобы сорвать любые действия против НАТО. Именно это Москва наблюдала в Сербии, Афганистане и Ираке".

При этом США способны поддежривать длительные военные операции, используя лобальную связь и логистику. "После захвата Крыма Россией в 2014 году западные аналитики обсуждали, не попытается ли Кремль повторить подобный сценарий в странах Балтии: спровоцировать протесты среди этнических русских в одной или нескольких странах-членах НАТО, а затем быстро перейти к их защите путем захвата территории. Но российские военные уже тогда понимали, что глобальный военный охват и логистика США, скорее всего, обрекут на провал любую подобную попытку".

Сегодня РФ точно также сдерживается от расширения войны, хотя имеет для этого ресурсы:

"Передовые российские силы – военно-воздушные силы, многоцелевые ударные ракетные комплексы и наземные крылатые, баллистические и гиперзвуковые ракеты – не были полностью развернуты против Украины, а остаются зарезервированными для потенциального противостояния с НАТО".

При этом российская уверенность растет, поскольку сокращение американских войск в Европе "четко сигнализирует о невмешательстве в передовую оборону, что создает разрыв в лестнице доминирования в эскалации". Когда администрация Дональда Трампа делегировала оборону ЕС европейским странам, она "ослабила элементы сдерживания, которых Москва боится больше всего".

"Теперь Россия может поддаться искушению захватить территории в странах Балтии или Польше через свое зависимое государство Беларусь и бросить вызов НАТО на эскалацию, зная, что ее доктрина допускает ограниченные ядерные удары даже по обычным силам, угрожающим недавно захваченным территориям. В результате возрастает риск ядерной конфронтации", - отметила она.

Как считает автор, российские силы будут бездействовать только до тех пор, пока США сохраняют свое доминирование в области высокоточных ударов большой дальности и способность перебрасывать подкрепления и материальные средства через Атлантику к месту боевых действий. Она добавила, что с 2022 по 2025 год американское оружие помогало Украине защищаться от российского вторжения. При этом США были поставщиком, а не участником боевых действий. А в защите альянса и американской территории Соединенные Штаты были бы гораздо более грозной силой.

Как США сокращает военное присутствие в Европе

Напомним, что этом месяце США объявили об отмене развертывания батальона высокоточных ударных средств в Германии и выводе из страны около 5000 военнослужащих.

Они также внезапно отменили ротационную боевую группу численностью от 4000 до 5000 человек, направлявшуюся в Польшу, после того как ранее была отменена аналогичная операция в Румынии в 2025 году.

К чему готовится Европа

Добавим, что Германия и Великобритания готовятся к возможному нападению России в 2029 году или раньше. Дата поясняется сочетаение экономических, политических и военных событий, но при этом нападение может произойти и раньше.

