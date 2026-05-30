Специалисты рассказали, какую видеокарту выбрать экономному геймеру в 2026 году

Покупка видеокарты сегодня может быть непростой задачей – цены на компьютерные комплектующие продолжают расти на фоне ИИ-бума. Тем не менее, на рынке все еще есть отличные доступные варианты.

Журналисты TechRadar назвали лучшие недорогие видеокарты на конец мая 2026 года. Авторы не стали составлять рейтинги или расставлять видеокарты по местам, а просто выделили 3 лучших моделей.

Intel Arc B580 – лучшая бюджетная видеокарта в целом

При рекомендованной стоимости около 250 долларов она заметно дешевле конкурентов вроде RTX 4060 и RX 7600, при этом в ряде сценариев демонстрирует сопоставимую или даже лучшую производительность.

Карточка получила сразу 12 ГБ видеопамяти и 192-битную шину памяти, что позволяет эффективнее работать с высокодетализированными текстурами в современных играх. За счет этого B580 нередко опережает конкурентов с 8 ГБ VRAM и более узкой шиной, которые чаще ориентированы только на 1080p.

При этом в трассировке лучей Arc B580 все же уступает решениям Nvidia и AMD, хотя Intel постепенно улучшает этот аспект. Также отмечается, что драйверная поддержка Intel стала заметно стабильнее, чем у первых поколений Arc.

GeForce RTX 4060 – если нужна недорогая видеокарта от Nvidia

RTX 4060 не предлагает революционного скачка производительности, но по-прежнему остается одним из лучших вариантов для апгрейда со старого GPU. Она поддерживает современную версию DLSS и справляется со всеми хитами в 1080p.

Ограничением остаются 8 ГБ VRAM и 128-битная шина памяти, что может сдерживать ее в 1440p, хотя технологии масштабирования частично компенсируют этот недостаток.

Radeon RX 9060 XT – если нужна недорогая видеокарта от AMD

Radeon RX 9060 XT (16 ГБ) считается одним из лучших бюджетных решений компании. Она уверенно справляется с играми в 1080p и хорошо показывает себя в 1440p, оставаясь при этом дешевле $400. В сравнении с RTX 5060 Ti карта демонстрирует конкурентную производительность, часто выигрывая за счёт более низкой цены

Также доступна версия на 8 ГБ, которая продается дешевле $300. Она менее "долговечна", но выглядит предпочтительнее для недорогой игровой сборки. К тому же, она по-прежнему подходит для комфортного 1080p-гейминга.

Согласно свежему опросу Steam, более 50% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой остается GeForce RTX 3060.

