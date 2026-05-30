Опытная путешественница назвала 7 направлений для идеального отпуска летом 2026 года

Некоторые варианты стоят дешевле, чем вы думаете.

Эксперт по путешествиям Мэри Новакович опубликовала подборку лучших направлений для летнего отдыха 2026 года, пишет The Independent.

В списке – семь локаций на любой бюджет: от уютного Корнуолла до роскошного сафари в Кении.

Автор отмечает, что хорошая погода во время майских выходных – повод задуматься о летнем отпуске уже сейчас.

Среди вариантов есть как направления для пар, семей, так и для тех, кто хочет настоящих приключений.

Франция

Если вы мечтаете о настоящем французском лете с вином, рынками и теплым солнцем – советуют обратить внимание на Лангедок, историческую провинцию на юге Франции. Именно там расположена вилла Wine Terrace – шестикомнатный дом в старинном приорате, окруженный виноградниками со всех сторон.

Вилла является частью небольшого комплекса из двух коттеджей – гости делят между собой большие открытые территории, террасы и бассейн, но места хватает всем. В нескольких минутах езды – живописный город Пезенас с его знаменитым субботним рынком, где можно найти местные деликатесы и антиквариат. Аренда через Vintage Travel в июле начинается от €2 600 за неделю самообслуживания.

Италия

Апулия на самом юге Италии – одно из самых желанных направлений последних лет, и этому есть объяснение. Здесь – ионические пляжи с бирюзовой водой, оливковые рощи, средневековые городки и неспешный темп жизни.

Остановиться можно в Casa Cosima – таунхаусе XIX века в городке Спонгано, который был мастерски отреставрирован с сохранением оригинального духа здания. Шесть гостей размещаются в трех спальнях под эффектными сводчатыми потолками. Интерьер – элегантный и продуманный до мелочей. Когда не захочется никуда выходить – есть частный бассейн во дворе. Но рано или поздно ионические пляжи, которые совсем рядом, все равно позовут. Неделя самообслуживания через Essential Italy с 4 июля – от €3 760.

Остров Уайт (Великобритания)

Остров Уайт в июле – тепло, зелено и значительно спокойнее, чем на материковой Британии. А если хочется чего-то совершенно необычного – стоит рассмотреть ночлег прямо на воде, без необходимости самому управлять судном.

Oystercatcher – это стильный плавучий дом с тремя спальнями, пришвартованный в гавани Бэмбриджа. Внутри – свет, простор и продуманный интерьер. Снаружи – терраса с прямым видом на гавань, где можно завтракать, обедать и пить коктейли, наблюдая за лодками. Бронирование через Unique Hideaways обойдется в €2 700 за семь ночей самообслуживания, включая сбор за бронирование и страховку от повреждений.

Маврикий

Если хочется гарантированного тепла, экзотики и вкусной еды – Маврикий является одним из лучших вариантов. Этот остров в Индийском океане известен сочетанием креольской, китайской и французской кухни, а также кристально чистой водой и расслабленной атмосферой.

Отель Veranda Grand Baie расположен в защищенной бухте Гранд-Бей на северо-восточном побережье острова – одном из самых популярных курортных районов Маврикия. К услугам гостей – два бассейна и несколько пляжных ресторанов под открытым небом. Неделя на условиях B&B в июле обойдется от €1 280 с человека. Для тех, кто не хочет думать о расходах во время отдыха, есть вариант all-inclusive – он стоит еще €520 дополнительно с человека.

Греция

Самос – греческий остров в восточной части Эгейского моря, почти вплотную к турецкому побережью. Он менее раскручен, чем Санторини или Миконос, но именно это делает его особенным: здесь тише, зеленее и аутентичнее.

Остров известен своим фирменным мускатным вином, живописными деревнями на склонах гор и чистыми пляжами. Остановиться можно на одной из вилл Eleonos – каменных домиков, расположенных на пологом холме с панорамным видом на море. До пляжа Votsalakia – всего 10 минут пешком, а на участке есть собственный бассейн и затененная терраса для отдыха в жару. GIC the Villa Collection предлагает двухкомнатные виллы в июле от €3 800 за пару – и в цену уже включены перелет и аренда автомобиля.

Великобритания

Корнуолл – самый южный уголок Британии, где даже летом можно ощутить дикую красоту Атлантики: скалистые берега, серфинг, свежий ветер и самые свежие морепродукты. Сюда едут те, кому не нужен экзотический перелет – только настоящий отдых у моря.

Апартаменты SeaSpace расположены на вершине скалы на знаменитом South West Coast Path – с прямым видом на залив Уотергейт, чуть севернее Ньюквея. При этом здесь есть все удобства отеля: крытый бассейн, фитнес-клуб, рестораны и развлекательные мероприятия для всей семьи. Четырехдневное пребывание в июле начинается от €370 за ночь, и сейчас действует скидка 15% на этот срок.

Сафари в Кении и Занзибаре

Для тех, кто давно мечтает о настоящем африканском приключении – Rainbow Tours предлагает 13-дневный тур, который сочетает два совершенно разных, но одинаково впечатляющих опыта: сафари в саванне и отдых на океанском побережье.

Сначала – несколько дней в Масаи Мара, одном из самых известных заповедников Африки, где можно увидеть Большую Пятерку: льва, слона, буйвола, леопарда и носорога. Ночевать придется в роскошных палатках Губернаторского лагеря прямо в сердце дикой природы. Затем – перелет на Занзибар, ночь в изысканном отеле Zanzibar Palace в Stone Town, и, наконец, – отдых на белоснежных пляжах в отеле Pongwe Beach. Цена в июле начинается от €8 070 с человека и включает перелет, трансферы, проживание, большинство питания, входные билеты и рекомендуемые экскурсии.

Новый тренд "отпусков"

