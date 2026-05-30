Платье и сандалии, которые хотят все: Бекхэм задала главный тренд лета-2026 (фото)

Дизайнер в очередной раз доказала, что комфорт и стиль могут идти рядом.

Известная дизайнер и бывшая участница популярной группы Spice Girls Виктория Бекхэм на отдыхе с семьей продемонстрировала идеальный летний образ, который вполне может стать стильным ориентиром для каждой модницы в новом сезоне.

На днях Виктория и Дэвид Бекхэмы наслаждались солнечным семейным отдыхом на Ибице и попали в объективы камер. Они были замечены во время расслабленного отпуска в Испании, где вместе с детьми проводили время на солнце, купались и отдыхали в непринужденной атмосфере. В кадрах, появившихся в сети, семья выглядела гармонично и по-летнему стильно.

Как пишет журнал Woman&Home, струящееся макси-платье, удобные коричневые сандалии и объемная сумка в тон, которые выбрала Виктория, могут стать отличной основой для отпускного гардероба.

"Она сочетала летящее макси-платье с коричневым цветочным принтом с узнаваемыми сандалиями Hermès Oran. Эти кожаные сандалии имеют характерный вырез в форме буквы H и являются любимой обувью множества знаменитостей. К счастью, этот культовый дизайн вдохновил множество доступных аналогов в масс-маркете, так что не обязательно тратить целое состояние", - говорится в публикации.

Отмечается, что макси-платье - очень практичный элемент отпускного гардероба, который почти не занимает места в чемодане. Его можно носить поверх купальника на пляже или дополнять золотыми украшениями для вечерних выходов.

И сандалии, похожие на те, что выбрала Виктория, также являются очевидным выбором: минималистичные кожаные шлёпанцы телесного оттенка вряд ли выйдут из моды в ближайшее время, а комфорт в отпуске должен оставаться в приоритете. Особенно если предстоит много ходить и исследовать новые места.

