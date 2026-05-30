Стало известно, с какой целью Анджелина Джоли приезжала в Херсон на самом деле

Актриса "очень любит" Украину, рассказал британский фотограф Джайлз Дули.

Появились новые подробности того, как американская актриса Анджелина Джоли в ноябре 2025 года приехала в Украину, и почему для своего визита она выбрала именно Херсон. Об этом рассказал британский фотограф и гуманитарный деятель Джайлз Дули, передает NV.

"Я встретился с ней в Лондоне незадолго до ее поездки, и она просила моего совета относительно того, куда ей следует поехать. Она настоящая гуманитарная деятельница. Ее чуткость и сострадание к людям… Всегда стремится понять, как живется людям в условиях войны. Поэтому мы предложили ей Херсон, ведь именно там работают наши кареты "скорой помощи". Знал, что там мы сможем надежно о ней позаботиться. И это было место, где она бы действительно поняла, как живется людям на передовой в Украине", - заявил он.

Как отметил фотограф, Джоли "очень любит" Украину. Он также выразил уверенность, что ее приезд визит повлиял на настроение украинцев, особенно жителей Херсона:

"Получил множество сообщений, в том числе от двух солдат, которых я знаю годами, и которые находятся на передовой, - они рассказывали, как сильно их порадовало видеть ее там, под антидроновой сеткой, когда она действительно понимала, какова ситуация".

Напомним, как писал УНИАН, Анджелина Джоли посетила не только Херсон, но и Николаев, и поделилась впечатлениями.

