Там обещают, что в Силы обороны в 2025 году будет поставлено более 30 тысяч таких дронов.

В 2024 году 60% средства бюджета, которые направлялись на производство БпЛА, были выделены для закупки ударных дронов дип страйк (Deep Strike). Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков в эфире телемарафона.

Он отметил, что Минобороны активно инвестирует в разработку и закупку новейших ударных дронов, особенно Deep Strike - дальнобойные дроны, которые бьют вглубь территории врага.

"Почти 60% от всего нашего бюджета в 2024 году, потраченных на БпЛА, направлено именно на дип страйки", - сообщил Клименков.

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При этом добавил, что уже в 2025 году будет поставлено более 30 тысяч таких дронов в украинскую армию.

"Дип страйками называем класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии - это сотни километров. Такие дроны сохраняют жизни наших военных и позволяют оперативно реагировать на изменения на фронте. И именно поэтому мы активно инвестируем в дип страйки. Это существенно развивает нашу украинскую промышленность", - подчеркнул заместитель министра обороны.

Также сообщил, что в 2024 году Минобороны профинсировало закупку вооружения на сумму более 340 млрд гривен, из них 50% - это закупка именно украинского вооружения. По его словам, в Минобороны нацелены на то, чтобы в 2025 году эта доля отечественного вооружения росла, потому что, развивая собственное производство, проще привлекать международные инвестиции в оборонную промышленность. Клименков отметил:

"В 2024 году начали активное сотрудничество с правительством Дании, которое напрямую финансирует закупку вооружения для ВСУ именно у украинских оружейников. И так возникла "датская модель", благодаря которой было получено 170 млн евро на производство, в частности, дип страйков, артиллерии. В 2025 году мы ожидаем не менее 3 млрд евро международного финансирования, которое будет направлено именно на украинское производство".

Удары по территории РФ - детали

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года Украина нанесла удары дронами, так называемые дип страйки в глубину России. Военный эксперт Александр Мусиенко сказал, что, в частности, есть информация о том, что в течение последних двух недель были удары по 5 российским аэродромам.

Эксперт, комментируя удары по Воронежу и окрестностям, отметил, что речь идет о большой тыловой базе обеспечения российских войск, которые ведут боевые действия на Харьковщине, Луганщине и в других регионах. Он сказал, что через Воронеж проходит большое количество логистики, военных грузов врага, поэтому он будет под прицелом украинских дронов, а в перспективе и ракет, постоянно.

По его словам, были также удары по 5 российских аэродромах - Морозовск, Липецк, Саваслейка, Борисоглебск и Балтимор, которые выполняют разные задачи, но все задействованы для войны против Украины. Он подчеркнул, что туда долетают дроны и дают "мощный результат".

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