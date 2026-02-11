В Фукусиме после ядерной аварии процветают гибриды свиней и кабанов: как это возможно

Установлено, что гены домашних животных исчезали с поколениями быстрее, чем предполагалось ранее.

Японские ученые расшифровали генетические механизмы, которые объясняют стремительный рост популяции гибридов домашних свиней и диких кабанов в зоне отчуждения Фукусимы, пишет The Independent.

Как отмечается, после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году и эвакуации населения часть домашних свиней сбежала с ферм и начала скрещиваться с местными дикими кабанами. Поскольку новых свиней в регион не завозили, а человеческая активность оставалась минимальной, эта территория фактически превратилась в естественную экспериментальную площадку для изучения гибридизации домашних животных с их дикими сородичами.

"Подобное скрещивание все больше беспокоит экологов в разных странах мира, особенно там, где растет пересечение ареалов одичавших свиней и диких кабанов. Часто это связывают с экологическим ущербом. В то же время биологические механизмы таких изменений до сих пор оставались недостаточно изученными", - говорится в статье.

В новом исследовании генетики из Фукусимы проанализировали этот редкий случай и установили, что гены домашних свиней постепенно "размываются" в последующих поколениях, однако их высокая репродуктивная способность сохраняется у гибридов.

Дикие кабаны живут в естественной среде и размножаются раз в год. Зато свиньи, которых выращивает человек, могут размножаться в течение всего года и рожают более крупные приплоды. Однако, как именно сочетаются их гены во время гибридизации, ранее было непонятно.

Исследователи проанализировали образцы тканей 191 дикого кабана и 10 домашних свиней, которые обитали в зоне отчуждения Фукусимы в 2015-2018 годах. Они изучали два типа ДНК - митохондриальную (mtDNA), которая передается только по материнской линии, и ядерную ДНК, которую потомки наследуют от обоих родителей. Это позволило отдельно проследить материнское происхождение и общий уровень смешивания генов.

Как отмечается, генетический анализ помог определить, какая доля генетического материала домашних свиней сохраняется в популяции гибридов и с какой скоростью она уменьшается. Выяснилось, что когда домашние свиньи скрещивались с дикими кабанами, их потомки сохраняли митохондриальную ДНК матери примерно в течение пяти поколений. В то же время общий генетический профиль со временем все больше приближался к дикому кабану. Это означает, что гибриды продолжали скрещиваться преимущественно с дикими особями.

Исследование показало, что гены домашних свиней исчезали с поколениями быстрее, чем предполагали многие ученые. Однако их характерная черта - способность к быстрому и круглогодичному размножению - сохранилась даже в более "диких" по генетике поколениях.

Автор исследования Донован Андерсон из Университета Хиросаки подчеркнул, что подобный механизм, вероятно, происходит и в других регионах мира, где одичавшие свиньи скрещиваются с дикими кабанами.

Другой соавтор работы, Синго Канеко, отметил, что полученные результаты могут быть полезны для управления популяциями диких животных и разработки стратегий контроля инвазивных видов. По его словам, понимание того, что материнские линии свиней ускоряют смену поколений, поможет лучше прогнозировать риски резкого роста численности таких популяций.

