Доллар США стремительно теряет позиции

Доллар США упал по отношению ко всем основным валютам. Инвесторы ожидают снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США после появления новых признаков ослабления американской экономики.
Издание Bloomberg пишет, что обеспокоенность в преддверии публикации данных по занятости в США в среду и данных по инфляции в пятницу дает трейдерам дополнительный повод сократить позиции по доллару.
"Вопрос относительных ставок снова актуален, поскольку слабые экономические данные США побуждают инвесторов учитывать в ценах более высокую вероятность дальнейшего снижения ставок ФРС", - сказал стратег Credit Agricole в Сингапуре Дэвид Форрестер.
По данным Министерства торговли США, розничные продажи в стране неожиданно застыли в декабре, что указывает на то, что по мере приближения конца года потребители оказывали меньшую поддержку экономике.
При этом австралийский доллар вырос на 0,8% по отношению к доллару США.
"Рост австралийского доллара дает больше сигналов к продаже доллара США, причем среди валют, которые выигрывают от этого, – иена, евро и новозеландский доллар", - указал стратег Markets Live Марк Крэнфилд.
Курс доллара в Украине - последние новости
Нацбанк установил на 11 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,09 гривни за доллар. По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,25 гривни за один евро.
В то же время курс доллара к гривне в банках Украины остался на прежнем уровне и составляет 43,35 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 51,60 гривни за евро.